Bad Belzig

Die Reihe der Einbrüche in Bad Belzig setzt sich ungeachtet des Ermittlungserfolges der Kriminalisten vor einigen Tagen fort. Diesmal haben die Täter wieder eine Kindertagesstätte sowie das Vereinsheim am Heinrich-Rau-Stadion heimgesucht.

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch stiegen sie in die Einrichtungen ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden im Sportlertreff am Borussiaweg Schnaps, Bargeld und diverse Schlüssel entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt vom Tatort.

In die Kita durch das Kellerfenster

Die Tagesstätte des Kinderfördervereins „Wir“ im Weitzgrunder Weg war ebenfalls Ziel von Einbrechern. Dort gelangten die Unbekannten durch ein Kellerfenster in die Räume und suchten in den oberen Etagen nach Diebesgut.

Auch dort bedienten sich die Täter an fremden Eigentum und stahlen Bargeld und einige Schlüssel aus den Schränken. Ähnliches wurde am Wochenende von der Kita „Lindenzwerge“ gemeldet.

Die Kriminalpolizei kam für die weiterführenden Ermittlungen dieser besonders schweren Diebstähle an den Tatorten zum Einsatz. Der Schaden beträgt jeweils mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg: 03381/56 00.

Von René Gaffron