Bad Belzig

Das 1025. Bad Belziger Stadtjubiläum im kommenden Jahr wirft seine Schatten voraus und inspiriert. Zusätzlich zu den schon feststehenden Veranstaltungsterminen von Januar bis Dezember 2022 könnte der Guss einer Bürgerglocke zu einem weiteren Höhepunkt des Festjahres werden.

Die Idee dafür stammt von Kantor Winfried Kuntz. Dem 57-Jährigen, der seit elf Jahren in Bad Belzig wirkt, schwebt ein Glockenguss auf der Burg Eisenhardt vor, verbunden mit der Aufführung des Glockenoratoriums von Andreas Romberg als musikalische Begleitveranstaltung auf dem Burghof.

Glocke für den Rathausturm in Bad Belzig

„Der Rathausturm in Bad Belzig könnte dann diese Glocke, versehen mit dem Belziger und dem Brandenburger Wappen, aufnehmen. Zu wichtigen Begebenheiten, Anlässen und an Gedenktagen, an denen die Flagge gehisst wird, könnte die Glocke dann jeweils um 12 Uhr geläutet werden“, wirbt der Kantor.

Kathleen Berger, die in der Stadtverwaltung die Veranstaltungen im Rahmen des Festjahres koordiniert, sagt: „Ich finde die Idee sehr spannend. Das Vorhaben könnte ein tolles Gemeinschaftsprojekt werden. Für den Herrnhuter Stern, der jetzt im Rathausturm hängt, könnte sicher auch ein anderer Platz gefunden werden.“

Im Januar soll es ein erstes Treffen für engagierte Bürger geben, die das Projekt vorbereiten und Spenden dafür einwerben wollen. Mit dem Guss einer Bürgerglocke für das Bad Belziger Rathaus würde auch eine traditionelle weltliche Sitte wieder eingeführt werden: „Das klangliche Verlautbaren eines städtischen und bürgerschaftlichen Lebens“, erklärt Winfried Kuntz.

Kantor Winfried Kuntz hat die Idee für die Bürgerglocke. Quelle: Bärbel Kraemer

Ob im Turm des Bad Belziger Rathauses jemals eine Glocke hing, ist unbekannt. „Vielleicht gelingt es ja, das noch herauszufinden“, hofft der Kantor. Chronistin Helga Kästner sagt, dass ihr ein solcher Hinweis bislang noch nicht in alten Unterlagen begegnet ist, es aber durchaus möglich sei, dass im Rathaustürmchen einst ein Glöckchen hing, das zu weltlichen Anlässen geläutet wurde.

Das Belziger Rathaus im Jahr 1912. Quelle: Sammlung Bärbel Kraemer

Finanziert werden soll der Glockenguss, so es wirklich dazu kommt, über Spenden. Der Kantor erklärt, dass Spender dann auch auf der Glocke genannt werden sollen. Zusammen mit einem Sinnspruch, der die Aufgabe der Glocke benennt.

„Am letzten Juniwochenende wäre der mögliche Termin für dieses Ereignis, eine Reminiszenz an die Mitte des Jahres und an das Johannisfest“, ergänzt der Kantor und verrät, dass die Bad Belziger Bürgerglocke dann zeitgleich mit der neuen Treuenbrietzener Krankenhausglocke gegossen werden könnte. Der Guss wird von einer Glockengießerei aus den Niederlanden vor Ort in Treuenbrietzen erledigt.

„Für den musikalischen Teil dieser Aktion würden die Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde unter meiner Leitung verantwortlich sein“, sagt der Kantor, der sich auch um die Organisation der Glockengießaktion aus Anlass des Stadtjubiläums kümmern würde.

Die voraussichtlichen Kosten für den Guss einer etwa 200 Kilogramm schweren Bürgerglocke für den Rathausturm betragen zwischen 5000 und 6000 Euro. „Der Plan ist noch heiß gestrickt, aber machbar“, sagt Winfried Kuntz zuversichtlich.

Von Bärbel Kraemer