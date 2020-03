Bad Belzig

Eine Frau ist am Mittwochnachmittag am Bad Belziger Bahnhof einem Exhibitionisten begegnet.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war sie gegen 15:30 Uhr auf dem Busbahnhof zu Fuß unterwegs, als ihr ein Mann auffiel, der sich ihr näherte. Dabei bemerkte sie, dass sein Geschlechtsteil aus der Hose hing. Als sie den Unbekannten daraufhin ansprach, verließ er den Busbahnhof.

Die Frau beschrieb der Polizei den Mann folgendermaßen:

1,80 Meter groß

kräftige Statur

Alter zwischen 50 und 60 Jahren

Drei-Tage-Bart

Jeans, schwarze Jacke, graue Strickmütze

Nach dem Vorfall rief die Frau die Polizei, die den Busbahnhof und Umgebung nach dem Mann absuchte – ohne Erfolg. Die Polizisten haben eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Zeugen, die am Mittwochnachmittag den Unbekannten am oder in der Nähe des Bad Belziger Busbahnhofs gesehen haben, sollen sich beim Polizeirevier vor Ort, per Telefon (033841 550) oder via Formular im Internet an die Polizei wenden.

Von MAZonline