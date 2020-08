Bad Belzig

Die Polizei sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrades. Es wurde bereits am Sonntag, 19. Juli, nach einem Einbruch in eine Wohnung auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße/ Berliner Straße in Bad Belzig zurück gelassen.

Ein Einbrecher hat bei seiner Tat dieses Fahrrad zurück gelassen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Aufruf nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Bei dem Rad kann es sich nämlich um Diebesgut handeln. Quelle: Polizei

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es sich hierbei möglicherweise um Diebesgut handelt. Wer sein Fahrrad erkennt, wird daher gebeten, sich auf dem Polizeirevier Bad Belzig zu melden, sofern er sein Eigentum nachweisen kann.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke „HEXAGON 2.0“ in den Farben schwarz/grün/gelb und der Rahmengröße M (19 Zoll).

