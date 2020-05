Funke springt bei Schweißarbeiten auf Hecke über

Bad Belzig

Eine Hecke fing am Mittwochmittag in Bad Belzig an zu brennen. Ein Mann hatte gegen 12.15 Uhr auf seinem Grundstück in der Brandenburger Straße geschweißt. „Ich hörte so ein Knistern und dann ging alles ganz schnell“, erzählte er gegenüber der MAZ.

Schweißarbeiten lösten ein Feuer auf einem Grundstück in der Brandenburger Straße in Bad Belzig aus. Eine Hecke fing an zu brennen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Anzeige

Die Feuerwehr fuhr mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen vor. „Die Meldung lautete noch Gebäudebrand“, sagte der Einsatzleiter. Schnell konnte er aber Entwarnung geben und die anderen Feuerwehrleute wieder zur Wache schicken.

Weitere MAZ+ Artikel

Schweißarbeiten lösten ein Feuer auf einem Grundstück in der Brandenburger Straße in Bad Belzig aus. Eine Hecke fing an zu brennen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Ein Löschfahrzeug blieb vor Ort. Mit einem Schlauch haben sie Brandschützer die brennende Hecke abgelöscht. Es brannte lediglich eine kleiner Teil. Größerer Schaden entstand nicht. Dennoch ermittelt jetzt die Polizei wegen fahrlässige Brandstiftung.

Von Marcus J. Pfeiffer