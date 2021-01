Bad Belzig: Feuerwehrleute schlagen wegen Gerätehaus-Neubau Alarm

Bad Belzig

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig fiebert dem neuen Gerätehaus am Turnplatz entgegen. 20 Monate nach dem Abschluss des seinerzeit groß angelegten Architekturwettbewerbs scheint keineswegs gewiss, dass es wirklich gebaut wird. Deshalb schlagen die Einsatzkräfte jetzt Alarm.

Schließlich treibt die akute Raumnot in der Niemöllerstraße wieder Blüten. Denn der Gefahrstoff-Gerätewagen passt mit seiner Höhe von 3,40 Metern dort nicht in die maximal 3,03 Meter hohe Garage aus den 1930er-Jahren. Nach längerer Suche bei Partnern bietet nun die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark eine Unterkunft am Papendorfer Weg für das Auto mit seiner frostsensiblen Ausrüstung an Bord.

Wertvolle Zeit geht verloren

Das bedeutet: Im Fall der Alarmierung eilen drei Kameraden erst zur Wache, ziehen sich dort um, steigen in einen Kleinbus, mit dem sie zum Standort ihres eigentlichen Einsatzwagens fahren. Ehe sie richtig damit ausrücken können, vergehen wertvolle fünf bis zehn Minuten. „Löschfahrzeug oder Drehleiter, die es zur Rettung von Menschenleben braucht, dürften auf so einem Ausweichplatz gar nicht stehen“, bestätigt Ortswehrführer Raphael Thon.

Das Domizil der Freiwilligen Feuerwehr Bad Belzig an der Niemöllerstraße kann nicht mehr erweitert werden. Die Leiter ist im Anbau untergebracht. Quelle: Thomas Wachs

Immerhin: Die Stadtverwaltung ist in den vergangenen zwei Jahren nicht untätig gewesen. Das hat sie in einer Vorlage für die Abgeordneten sehr umfangreich, aber der Lage entsprechend mit wenig Klartext dargestellt. So wurden Baugrunduntersuchungen erledigt. Auch konnte bereits ausgeschlossen werden, dass sich gesetzlich geschützte Biotope auf dem Gelände befinden.

Artenschutzgutachter brauchen Zeit

Gleichwohl hat das 5000-Quadratmeter-Grundstück wertvolle Lebensräume von Brutvögeln, Reptilien und Fledermäusen in direkter Nachbarschaft. Der Eingang des von März bis Oktober vorigen Jahres erstellten Artenschutz-Gutachtens wird demnach erwartet und erst ab März 2021 erfolgt eine Amphibien-Zählung. Gerüchten, dass sie vom Rathaus selbst angeregt worden sei, stellt sich Fachamtsleiter Robert Wildgrube entgegen: „Wir arbeiten in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde“, sagt er der MAZ. Ziel sei letztlich, die Realisierung des Bauvorhabens.

Sehenswerter Entwurf für das Feuerwehrgerätehaus, das am Turnplatz in Bad Belzig entstehen soll. Quelle: René Gaffron

Weitere Belange sind – schon vor der Entwurfsplanung – breit betrachtet. Neben weiteren Umweltaspekten sind Immissionsschutz, Wasserrecht, Denkmalschutz und Straßenplanung genannt. „Nichts, was nicht zu lösen wäre“, gibt sich Robert Wildgrube auf MAZ-Nachfrage zuversichtlich.

Bürgermeister bittet um Geduld

Auch Bürgermeister Roland Leisegang beteuert, dass es ihm ein großes Anliegen sei, dass die neue Feuerwache entstehe. „Aber wir wussten alle von Anfang an, dass es sich um einen schwieriger Standort handelt“, so der Rathauschef. Entsprechend braucht es Geduld, bis die einzelnen Schritte erledigt sind.

Raphael Thon befürchtet, dass die Kommune dann jedoch in die finanzielle Bredouille geraten könne und sich entscheiden muss, wofür sie das knappe Geld ausgibt. Dabei ist der Gerätehausneubau zwar seit vielen Jahren im Gefahrenabwehrbedarfsplan von den Stadtvätern festgeschrieben.

Fristen für Förderungen laufen ab

„Aktuell liegt die Priorität bei der Fertigstellung des soziokulturellen Zentrums“, bekräftigt Gustav Horn ( SPD), Vorsitzender des Finanzausschusses. Die Alte Schule am Busbahnhof wird – dank umfangreicher Förderung – zur Kultur- und Begegnungsstätte umgebaut.

Ortswehrführer Raphael Thon ist deshalb ungeduldig. Er fürchtet, dass der Bau des Gerätehauses in den Hintergrund rückt. Quelle: René Gaffron

Wenn künftig noch Kindergarten und vor allem der Schulcampus am Weitzgrunder Weg wie beschlossen errichtet werden sollen, stehen weitere wichtige, aber auch konkurrierende Investitionen auf der Agenda. Die Kameraden fürchten, auf der Strecke zu bleiben. Der Schulbau wird mit einer zweistelligen Millionen-Summe veranschlagt und für die Feuerwehr lässt sich ahnen, dass die 2018 kalkulierten fünf Millionen Euro nicht zu halten sind. Die Kommunalaufsicht müsste die Kreditaufnahme genehmigen.

Hier wie da gibt es Zeitfenster: So endet der Mietvertrag für die Container an der Grundschule 2024. Wenn die Förderung für Feuerwehr-Infrastruktur in Anspruch genommen werden soll, muss bis Ende 2022 das Projekt baureif sein. Möglichst nicht viel länger soll das Provisorium am Papendorfer Weg bestehen.

Von René Gaffron