Bad Belzig: Finn und Birte Weigelt gehören jetzt zur Jungen Philharmonie Brandenburg

Bad Belzig

Wenn die Junge Philharmonie Brandenburg ihren nächsten Auftritt hat, werden auch Finn und Birte Weigelt aus Bad Belzig unter den Musikern sein. Die Geschwister haben die dreiköpfige Fachjury bei den jüngsten Frühjahrsprobespielen überzeugt und gehören damit zu den insgesamt 18 Nachwuchstalenten, die neu in das Orchester aufgenommen wurden.

„Ich kann gar nicht genug Orchester spielen“, sagt Finn. Er spielt mit seinem Kontrabass bereits im Schulorchester und ist Mitglied der Deutschen Streicherphilharmonie. Auf die Idee, bei der Jungen Philharmonie vorzuspielen, habe ihn sein Vater gebracht, erzählt der 15-Jährige.

Seit anderthalb Jahren in Bad Belzig

Für seine Schwester Birte dagegen ist das Spiel in einem Orchester noch Neuland. „Ich habe bisher eher im Quartett gespielt“, sagt die Klarinettistin. Die Familie ist erst vor gut anderthalb Jahren nach Bad Belzig gezogen. Finn und Birte gehen aber weiterhin in Berlin zur Schule. Sie lernen am Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Musikgymnasium.

Finn, der auch schon im Chor gesungen hat, schätzt die Gemeinschaft beim Musizieren. „Zusammen macht es einfach mehr Spaß“, sagt er. Lampenfieber beim Vorspiel für die Junge Philharmonie habe er nur wenig gehabt. „Ich stehe eigentlich recht oft auf der Bühne, deshalb bin ich da entspannt.“ Seiner Schwester ging es ähnlich, wie die 13-Jährige erzählt. „Ich konnte die Stücke gut und war deshalb nur ein bisschen aufgeregt.“

Am 24. April spielt die Junge Philharmonie Brandenburg in der Dahlewitzer Mehrzweckhalle (Blankenfelde-Mahlow). Quelle: Uwe Hauth

Die beiden haben mit fünf Jahren begonnen, ihre Instrumente zu lernen. „Ich wollte schon immer Kontrabass spielen – auch wenn mein Vater anfangs dachte, das Instrument sei zu groß“, erzählt Finn lachend.

„Bei mir war es so, dass ich gerne etwas lernen wollte – weil meine beiden großen Brüder ein Instrument gespielt haben – aber ich wusste nicht, was ich machen will“, gesteht Birte. Schließlich habe sie sich zunächst am Saxonett und dann an der Klarinette ausprobiert. „Die fand ich super“, sagt sie.

Orchester mit 120 Mitgliedern In den Osterferien führt die Junge Philharmonie Brandenburg die nächste Arbeitsphase auf Schloss Kröchlendorff in der Uckermark durch. In dem Orchester werden aktuell rund 120 Jugendliche gefördert. Es realisiert pro Jahr etwa drei längere Arbeitsphasen und verschiedene Sonderprojekte. Konzertreisen ins In- und Ausland runden die Arbeit des Orchesters ab. Künstlerischer Leiter ist der österreichische Dirigent Peter Sommerer. Mehr: www.junge-philharmonie-brandenburg.de

Die Musik nehme zwar einen großen Raum in ihrem Alltag ein, aber sie würden nicht jeden Tag ganz streng mehrere Stunden üben, erzählen die Geschwister. „Das ist auch abhängig von unserer Tagesform“, sagen die beiden. Am Musikgymnasium in Berlin werden sie zusätzlich zu den herkömmlichen Schulfächern in Musiktheorie und Gehörbildung unterrichtet.

Zu seinen Lieblingsmusikstücken zähle die Streicherserenade des Komponisten Antonín Dvořák, erzählt Finn. „Das ist ein tolles Stück. Oder die vierte Sinfonie von Tschaikowski finde ich auch cool, aber da muss man viel arbeiten, weil sie recht schwer ist. Trotzdem macht es Spaß, sie zusammen zu spielen.“

Wenig Zeit für andere Hobbys

Für andere Hobbys bleiben dem 15-Jährigen und seiner Schwester zwar nur wenig Zeit. Die nutzen beide dann aber zum Beispiel, um Tischtennis zu spielen oder – im Sommer – um ins Bad Belziger Freibad zu gehen.

Und was kommt nach der Jungen Philharmonie Brandenburg? „Vielleicht das Bundesjugendorchester“, sagt Finn. „Das ist noch mal größer und eine andere Herausforderung.“

Auch, die Musik später zu ihrem Beruf zu machen, ist für die Geschwister nicht ausgeschlossen, wie sie erzählen. „Orchester wäre cool – oder auf jeden Fall was mit Musik weiterzumachen“ sagen beide.

Von Josephine Mühln