Bad Belzig

Endlich wieder ein Konzert live erleben:am Pfingstmontag, 1. Juni, kommt das Publikum auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig in diesen Open-Air-Genuss. Ab 15.30 Uhr greifen die Musiker des Fläming-Quartetts zu ihren Instrumenten und bieten ein buntes Programm mit Kaffeehaus-Musik. Und weil am 1. Juni nicht nur Pfingsten, sondern auch der internationale Kindertag gefeiert wird, ist auch für die kleinen Zuhörer etwas dabei.

Von MAZ