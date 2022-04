Der Kinderflohmarkt der Kita „Tausendfüßler“ findet witterungsbedingt in der Turnhalle an der Karl-Liebknecht-Straße statt. 15 Stände bieten große Auswahl für Eltern und Kinder.

Flohmarkt der Bad Belziger Kita Tausendfüßler zieht in Turnhalle

