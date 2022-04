14 Stationen sind in der Bad Belziger Marienkirche aufgebaut. Besucher können an ihnen eine biblische Geschichte kreativ weiterentwickeln. Die Materialien sind vielfältig.

Pfarrer Matthias Stephan, Gemeindepädagogin Christina Zesche und Raymund Menzel vom Café Contact in Brandenburg an der Havel laden in die Geschichtenwerkstatt in der Bad Belziger Marienkirche ein. Quelle: Bärbel Kraemer