Vier Männer und eine Frau sitzen am Mittwochvormittag in der Klinke 1 in Bad Belzig um einen großen Tisch herum. Vor ihnen liegt Unterrichtsmaterial, das mit dem in der Grundschule vergleichbar ist.

Darin geht um das Lesen und Schreiben einfacher Texte und Worte. Im Rund sitzt auch Ruth Koschel. Sie hilft mal hier, mal dort und unterstützt, wenn aus Buchstaben Worte und aus Worten Sätze werden sollen.

Offenes Lernangebot gestartet

Die fünf Lernenden sind die ersten Teilnehmer des Leselernprogramms für Erwachsene der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig. Es findet an zwei Tagen in der Woche in der Klinke 1 statt.

Pia Christ ist die Leiterin des Grundbildungs-Zentrums Potsdam-Mittelmark, das den Unterricht für Erwachsene dort anbietet. „Es handelt sich um ein offenes Lernangebot für Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können“.

Lernmaterial für das Lernangebot. Quelle: Bärbel Kraemer

6,2 Millionen Menschen sollen in Deutschland davon betroffen sein. Weitere 10,6 Millionen Menschen können einer 2018 erarbeiteten Studie zufolge nur fehlerhaft lesen und schreiben. „Das sind 20 Prozent der Bevölkerung“, sagt Pia Christ und schlüsselt die Zahlen weiter auf. Diese Prozentzahl setzt sich zur Hälfte aus Muttersprachlern und zur anderen Hälfte aus zugewanderten Menschen zusammen.

Allein im Landkreis Potsdam-Mittelmark sollen schätzungsweise 17.000 erwachsene Frauen und Männer leben, deren Grundbildung Lücken hat, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben.

Mit dem Lernprojekt sollen derartige Defizite verringert und zugleich auch die Fertigkeiten im Rechnen, in der englischen Sprache und im Umgang mit dem Computer verbessert werden. „Die Digitalisierung erfordert mehr als früher, gute Kenntnisse im lesen und schreiben“, sagt Pia Christ.

Individuelles Lernangebot in Bad Belzig

Das Projekt ist ein Alphabetisierungskurs, der an Menschen gerichtet ist, die mitten im Leben stehen. „Er ist für Menschen gedacht, die sich mit ihren Defiziten arrangiert und versucht haben, irgendwie durchs Leben zu kommen“, so Christ. Den ersten Schritt, daran etwas zu ändern, haben die fünf Menschen bereits getan, die mit Ruth Koschel am Tisch sitzen.

Grundbildung – besser lesen, schreiben und rechnen gehört dazu. Quelle: Bärbel Kraemer

Während einer der Männer sagt, dass er für seine Arbeit besser lesen lernen muss, offenbart ein anderer, dass er nicht mehr länger auf Hilfe angewiesen sein möchte, wenn es darum geht, die Post zu lesen. Die Mutter im Rund gesteht, ihren Kindern bei den Schulaufgaben nicht folgen zu können, ihnen aber gern dabei helfen möchte.

Sie eint der Mut, sich aus der Anonymität heraus für den Besuch des Kurses entschieden zu haben. Zugleich verbindet sie das Ziel, mit verbesserten Bildungskenntnissen größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben.

Gemeinsam lernen in Bad Belzig

Das Projekt der Grundbildungszentren wurde im vergangenen Jahr gestartet. Nach der Eröffnung eines ersten Lernraums in Teltow gibt es das Angebot jetzt auch in Bad Belzig. Es wird an zwei Tagen in der Woche, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und freitags von 15 bis 18 Uhr, ab sofort in den Räumen der Klinke 1 in der Hans-Marchwitza-Straße 1 unterbreitet.

Das Lernangebot ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden. „Wer lernen und sich helfen lassen möchte, ist herzlich willkommen“, sagt Pia Christ. Anders als in anderen Programmen werden Teilnehmer individuell unterrichtet – je nachdem, in welchem Bereich Hilfe gebraucht wird. Um die Teilnehmer nicht zu überfordern, bleibt es auch ihnen überlassen, wie oft und wie lange sie in der Gruppe bleiben. Auch die Gründe, warum Menschen nach Abschluss ihrer Schulzeit nicht ausreichend lesen und schreiben können, sind vielschichtig.

Angebot ist kein Deutschkurs

Oft liegt die Ursache nach Aussage der Expertin in der Kindheit begründet. Weshalb auch die Zusammenarbeit mit den Familienzentren in Bad Belzig und Niemegk ausgebaut werden soll. Dass Angebot im Wohngebiet Klinkengrund in der Klinke 1 in Nachbarschaft zur Tafel offerieren zu können, hält die Leiterin des Grundbildungszentrums für optimal. Sie erklärt zugleich, dass das Angebot kein reiner Deutschkurs ist. Das Projekt ist an Muttersprachler gerichtet und an Zugewanderte, die bereits gut Deutsch sprechen.

Lernbegleiter werden gesucht

Als Dozentinnen für die individuellen Lernbegleitungen arbeiten Ruth Koschel und Tina Wawrzynika. „Ich unterrichtet schon seit einigen Jahren in Deutschkursen. Anders als dabei, kann hier individuell gelernt werden. Es ist ein offenes Lernen in einem geschützten Raum“, so Koschel.

Gesucht werden noch Ehrenamtliche, die die Arbeit der Dozentinnen unterstützen und Lernbegleiter werden wollen. Sie müssen keine Pädagogen sein. Erforderlich sind Geduld und Einfühlungsvermögen. Gefördert wird das Projekt der Grundbildungs-Zentren durch den Europäischen Sozialfonds und das Land Brandenburg.

Von Bärbel Kraemer