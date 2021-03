Bad Belzig: Im SPD-Bürgerbüro öffnet erste kostenfreie Corona-Teststelle

Bad Belzig

Am Donnerstag öffnete im Bürgerbüro der SPD in Bad Belzig die erste kostenfreie Corona-Schnelltest-Stelle. Der Andrang war groß. Ganz nebenbei buchen die ehrenamtlichen Mitarbeiter auch noch Impftermine für jene Kurstädter, die mit Internetlinks weniger vertraut sind. Am Freitag startet auch in Niemegk das Angebot, sich auf das Coronavirus testen zu lassen.

„Ich habe es von einer Nachbarin gehört und da haben wir gleich die Chance genutzt, vorbei zu kommen“, sagt Ilona Zimmermann, die sich am Donnerstag mit ihrem Mann testen ließ. Etwas besonderes vor haben sie nicht, freuen sich aber, dass sie nun mit dem negativen Ergebnis nach Hause gehen können. „Es gibt uns eine gewisse Sicherheit. Gerade auch, weil wir mit dem Impfen noch nicht dran sind“, sagt Zimmermann.

Im Bürgerbüro der SPD in Bad Belzig wurde kurzfristige eine kostenlose Corona-Schnelltest-Stelle eingerichtet. Quelle: Natalie Preißler

An den Test-Tischen sitzen Sabine Müller und Barbara Weigel mit Vollschutz und im Hintergrund kümmert sich Wolfgang Biedermann um die Bürokratie. „Es wird sehr gut angenommen. Für einige haben wir nebenbei noch Impftermine gebucht“, so Biedermann. Denn unter den freiwilligen Testern sind auch einige, die über 80 Jahre alt sind, aber mit der Internet-Anmeldung nicht zurecht kommen.

Ilona Zimmermann (r.) ist froh über das negative Testergebnis. Quelle: Natalie Preißler

Zwei weitere Ehrenamtler, die auch einen beruflich medizinischen Hintergrund haben, werden aktuell geschult und kommen schnellstmöglich hinzu, sodass vorerst ein Team aus fünf Personen die Öffnungszeiten dienstags und donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr sowie freitags zwischen 15 und 18 Uhr abdeckt.

80 Abstriche, 140 Spucktests

Die Initiative für eine Teststelle kam vom Bürgerbüro-Mitarbeiterin Barbara Weigel. „Wir haben hier aktuell keinen Publikumsverkehr und sind mitten in der Stadt. Da bot es sich einfach an“, so Weigel. 80 Abstrich-Schnelltest und 140 Spucktests sind wöchentlich in der Corona-Teststelle eingeplant. Ist mehr Bedarf da, können die Dimensionen, auch betreffend die Öffnungszeiten, problemlos ausgeweitet werden.

Sabine Müller (r.) ist eine der ehrenamtlichen Tester vor Ort. Quelle: Natalie Preißler

Die Tests werden vom AWO Bezirksverband Potsdam bereitgestellt, der die Schulung der Tester vor Ort übernommen hat. Auch mit im Boot ist die Sozialstation Bad Belzig. Gesucht werden noch Krankenschwestern oder -pfleger sowie Pflegekräfte im Ruhestand, die sich bereiterklären, die Menschen nach voran gegangener Schulung vor Ort zu testen. „Was man einmal gelernt hat, vergisst man nicht“, weiß Weigel als gelernte Kinderkrankenschwester und hofft auf weitere Ehrenamtler im Bürgerbüro.

Getestet werden können einmal wöchentlich alle, die vorab eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Es darf Antigen-Schnelltest oder Speichel- bzw. Spucktest gewählt werden. Letzteren können die Bad Belziger selbst durchführen. Im Idealfall gehen die Testwilligen im Anschluss mit negativem Ergebnis und der passend dazu ausgestellten Bescheinigung aus dem Haus der Wiesenburger Straße 13.

Von Natalie Preißler