Bad Belzig: Impfungen am Bergmann-Klinikum beginnen am 12. Januar

Bad Belzig/Treuenbrietzen

Die Vorfreude auf den Corona-Impfstoff und der Andrang auf Termine sind groß im Krankenhaus in Bad Belzig. Dort können sich erste Beschäftigte voraussichtlich ab der zweiten Januarwoche impfen lassen zum Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung.

„Wir freuen uns, dass wir für unsere direkt betroffenen Beschäftigten, die täglich mit Corona-Patienten arbeiten, zu den Ersten gehören dürfen, die eine Impfung erhalten und durchführen können“, sagt Katrin Eberhardt, die kaufmännische Geschäftsführerin im Klinikum Ernst von Bergmann. Dort sind die Vorbereitungen für das interne Impfzentrum bereits angelaufen.

Wie die Managerin kurz vor Jahresfrist direkt aus dem Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg erfuhr, „werden wir nach der aktuellen Termin-Vergabe des Landes am 11. Januar mit dem Impfstoff beliefert und können am 12. Januar mit der Impfung der Mitarbeitenden beginnen“, so Eberhardt.

Konkrete Bestellung erst kurz zuvor

Erst 48 Stunden zuvor dürfe sie eine konkrete Bestellung für den Impfstoff aufgeben. „Dann werden wir sehen, wie viel davon tatsächlich ankommt“, sagt die Klinik-Chefin. Nach den Umfragen bei den Beschäftigen zeichne sich bereits eine große Nachfrage für eine Impfung ab. „Viele setzen eine Hoffnung und Freude darin, dass mit der Impfung ein Ende der für uns alle belastenden Situation absehbar ist.“ Die Geschäftsführung erlebe „einen Run auf den Impfstoff“, so Eberhardt.

So gibt es private Impftermine Zum Start der Corona-Impfkampagne in Brandenburg werden zuerst priorisierte Gruppen gimpft. Das sind Menschen ab 80 Jahren und Bewohner von Pflegeheimen sowie medizinisches Personal. Private Interessenten erhalten Impftermine telefonisch über eine Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB). Sie ist zu erreichen ab Montag, 4. Januar, unter der bundesweiten Nummer 116 117. Dabei handelt es sich um die Nummer des üblichen Bereitschaftsdienstes für Hausärzte. Über die Angabe des Bundeslandes oder der Postleitzahl des Wohnortes werden Anwohner automatisch in das Callcenter beim zentralen Impfterminservice im Land Brandenburg weitergeleitet. Nur dort erfolgt die Terminvergabe für private Impfinteressenten.

Geimpft werden sollen zum ersten Termin zunächst Beschäftige, die direkt im Kontakt mit Corona-Patienten arbeiten. Das werden gut 150 Mediziner und Pflegekräfte sein aus dem Personalbestand von gut 340 Leuten. Hinzu kommen Beschäftigte aus dem Rettungsdienst. „Diese werden wir im Auftrag des Landkreises auch bei uns impfen“, erläutert Katrin Eberhardt.

Katrin Eberhardt ist kaufmännische Geschäftsführerin am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

„Insgesamt werden somit für den ersten Impftermin gut 250 Dosen benötigt“, schätzt die Geschäftsführerin. Nach drei Wochen ist eine zweite Dosis fällig.

Noch gedulden müssen sich indes die Ärzte und Pflegekräfte im Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen. Dort geht der Ärztliche Direktor Martin Spielhagen nach aktuellen Informationen vom Land davon aus, „dass wir ab 19. Januar mit einer Impfstofflieferung rechnen können“.

Lungenspezialisten erst später dran

Das liege an der Einstufung als Fachkrankenhaus, erklärt der Doktor. Obwohl am Hause eine zertifizierte Lungenfachklinik arbeitet und auch Patienten mit Corona-Erkrankungen auch auf der Intensivstation behandelt werden, ist das Krankenhaus – anders als Akut-Häuser zur Grundversorgung – primär derzeit nicht in die Regelbetreuung von Corona-Patienten eingebunden.

Martin Spielhagen ist Ärztlicher Direktor am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen. Quelle: Johanna Uminski

„Wir liegen somit wie Reha-Kliniken in der zweiten Stufe der ersten Terminkette für die Impfungen“, sagt der Ärztechef. Bis Anfang Januar sollen die Impfungen vorbereitet werden mit weiteren Umfragen unter den Beschäftigten. Bereits jetzt sei die Resonanz hoch. „Von vielen älteren wie auch jungen ärztlichen Kollegen habe ich schon große Nachfrage registriert“, so Spielhagen. „Immerhin sehen wir ja täglich, was diese Krankheit mit Patienten macht, vor allem auch bei schweren Verläufen.“

Seniorenheime ohne Termine

Noch keine konkreten Impftermine gibt es indes für Bewohner und Beschäftigte der Seniorenwohnheime in Bad Belzig und Treuenbrietzen als größte der Fläming-Region. Auch dort laufen die Vorbereitungen aber auf Hochtouren. Immerhin gehören betagte Senioren und Pflegeeinrichtungen zur ersten Prioritätsstufe für Termine im Impfprogramm des Landes.

„Die Vergabe der Termine startet voraussichtlich in der ersten Januarwoche durch das DRK“, sagt Alexander Bätz, der Sprecher der Emvia Living GmbH aus Hamburg, die unter anderem beide Häuser im Fläming betreibt.

„Wir sind derzeit dabei, die letzten Impfeinwilligungen einzuholen“, so Bätz. Befragt werden Beschäftigte sowie alle Bewohnerinnen und Bewohner. So jemand nicht einwilligungsfähig ist, müssen bevollmächtigte Angehörige oder Betreuer befragt werden, erklärt der Emvia-Sprecher.

Impfteams kommen direkt in Pflegeheime

Nach Vorgaben des Gesundheitsministeriums sollen Pflegeheimbewohner direkt in ihren jeweiligen Einrichtungen geimpft werden, um den Aufwand für die älteren Personen so gering wie möglich zu halten. Dazu werden mobile Impfteams die Häuser aufsuchen.

Darauf sind die Seniorenheim vorbereitet. „Die Räume, die unsere Einrichtungen aktuell schon für die Corona-Schnelltests vorhalten, erfüllen auch die Voraussetzungen, um dort die Impfungen vorzunehmen“, erklärt Alexander Bätz.

Noch kein Impfort für Private

Wo private Impfwillige aus der ersten Kategorie im Landkreis Potsdam-Mittelmark geimpft werden, stehe indes noch nicht fest. Das bestätigt Kai-Uwe Schwinzert, der Sprecher der Kreisverwaltung, auf Anfrage der MAZ. „Ich habe dazu bisher keine neuen Informationen vom Land“.

Klar ist, dass bisher seitens des Landes im Potsdam-Mittelmark kein Impfzentrum geplant ist. „Das war auch schon Thema bei der Telefonkonferenz der Bürgermeister und Amtsdirektoren“, so Schwinzert. Der Landkreis werde „sofort informieren, wenn es die Regelungen vor allem für die hochbetagten Bürgerinnen und Bürger gibt.“

Von Thomas Wachs