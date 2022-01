Bad Belzig

Die Vorbereitungen zum Bau einer privaten Reha-Klinik in Bad Belzig gehen offenbar weiter. Der Investor Fouad Rouh aus Kuwait lässt derzeit den Bebauungsplan (B-Plan) für das Vorhaben am Kurpark erstellen. Das sagte der Pressesprecher des Unternehmers, David Eckel.

„Die Planungen laufen, das B-Plan-Verfahren schreitet voran und die Gespräche mit potenziellen Partnern haben begonnen“, erklärte Eckel auf Anfrage der MAZ. „Alles ist im Zeitplan.“

Der Investor Fouad Rouh und sein Team präsentieren in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in der Albert-Baur-Halle die Pläne für den Bau einer privaten Reha-Klinik am Kurpark in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Der Investor beabsichtige die Klinik, Wohnungen sowie Apartments für Mitarbeiter so zu errichten, wie er es der Stadtverordnetenversammlung im Sommer vorigen Jahres vorgestellt habe, so der Sprecher. „Das Projekt soll mit allen drei Komponenten realisiert werden.“

Wellness-Hotel im Kurpark in Bad Belzig geplant

Zu dem Vorhaben gehört nach Angaben des Investors auch die Errichtung eines Hotels. Es soll neben der Stein-Therme entstehen. „Das Wellness-Hotel ist, aufgrund des Planungsrechts, unabhängig davon (Anmerkung der Redaktion: gemeint sind die drei genannten Komponenten) geplant, auch hier kommen die Planungen gut voran“, erklärte David Eckel.

Momentan noch unklar ist laut Eckel der genaue Standort des künftigen Hotels. Auch über dessen Form sei noch nicht entscheiden worden. „Das Ziel von Herrn Rouh ist es, wie beschrieben, alle Elemente der Planung zu realisieren“, so der Sprecher des Investors.

Investor weist Gerüchte über Ausstieg aus Projekt Reha-Klinik in Bad Belzig zurück

Gleichzeitig wies David Eckel Gerüchte zurück, wonach sich Fouad Rouh aus dem Vorhaben zurückziehen möchte oder nur die erwähnten Wohnungen bauen wolle. „Ich weiß nicht, wer an solchen Gerüchten interessiert ist, aber sie sind definitiv nicht wahr“, erklärte er. „Herr Rouh bleibt der Investor hinter diesem Projekt.“

So soll die am Kurpark in Bad Belzig geplante private Reha-Klinik einmal aussehen. Das Büro Hascher Jehle Architektur aus Berlin hat die Gebäude entworfen. Quelle: Hascher Jehle Architektur

Auch gebe es keinen neuen Planungsstand in Bezug auf die Rehabilitationsklinik, so Eckel. „Das Projekt schreitet voran und wird wie geplant realisiert.“

Noch offen ist der genaue Termin für den Baubeginn. Laut Sprecher starten die Arbeiten nach der Fertigstellung des Bebauungsplanes. Nach Angaben des Investors soll das 2023 sein.

Fouad Rouh möchte nach eigenen Aussagen rund 180 Millionen Euro in das Projekt stecken. Er hat dafür die Firma Commercial Trust Real Estate GmbH (CTRE) in Berlin gegründet. Nach nur zwei Jahren Bauzeit ist die Eröffnung der Reha-Klinik geplant. Bis zu 400 Arbeitsplätze sollen in dem Haus und dem dazugehörigen Hotel entstehen.

Rätselraten um Finanziers der privaten Reha-Klinik in Bad Belzig

Doch woher kommt das Geld? Und wer sind die möglichen Geber hinter dem Investor? Um die Finanzierung des Klinikbaus ist ein Rätselraten entstanden. Der Investor selbst hüllt sich zu eventuellen Geldgebern weitestgehend in Schweigen.

„Der Finanzier ist Herr Rouh, der ein erfolgreiches internationales Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern aufgebaut hat“, erklärte David Eckel. Er meint damit die kuwaitische Firma The Bridge Company.

Investor kauft Grundstück am Kurpark in Bad Belzig

Nach übereinstimmenden Angaben des Investors und der Stadtverwaltung von Bad Belzig hat die Firma CTRE das Grundstück am Kurpark gekauft. Dafür sei eine siebenstellige Anzahlung an die Stadt geleistet worden, so Unternehmenssprecher David Eckel.

Fouad Rouh und sein Projektteam setzen auf den weltweit wachsenden Medizintourismus. „Deutschland ist ein sehr beliebter Ort für Medizintouristen. Brandenburg prosperiert auf diesem Gebiet sehr stark“, erklärte Ullrich Meier bei der Präsentation des Vorhabens im August 2021. Der Arzt hat das medizinische Konzept für die private Reha-Klinik am Kurpark entworfen. „Ich denke, Bad Belzig sollte davon eine Scheibe abbekommen.“

Ullrich Meier ist Arzt und hat das medizinische Konzept für die private Reha-Klinik am Kurpark entworfen. Quelle: Hermann M. Schröder

Um künftige Patienten soll laut Meier in arabischen Ländern und den Gus-Staaten geworben werden. „In diesen Ländern gibt es keine Reha-Kliniken“, erklärte der Arzt. Es klaffe deshalb eine große Lücke zwischen der Akut-Medizin und der häuslichen Medizin. Die Nachfrage sei groß.

Auch Behandlung von Patienten mit Long-Covid in Bad Belzig geplant

Das Konzept von Ullrich Meier für die private Reha-Klinik in Bad Belzig sieht den Aufbau eines Bereiches für Orthopädie und Sportmedizin vor. „Dort könnten Patienten nach einer Wirbelsäulen-Operation oder einer Arthrose behandelt werden“, erläuterte er.

Ein weiterer Bereich sind Stoffwechselerkrankungen, Pulmologie und Kardiologie. „Adipositas und Diabetes, Herzinfarkt, Bluthochdruck, Psychosomatik und auch Long-Covid-Syndrome: Alle diese Krankheiten wollen wir behandeln in der internationalen Reha-Klinik in Bad Belzig“, kündigte Ullrich Meier an. „Es gibt viel mehr fettsüchtige Menschen in arabischen Ländern und zahlreiche diabetische Erkrankungen“, sagte er. „Der Markt ist da.“

Von Hermann M. Schröder