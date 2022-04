Werbig

Die Untere Jagdbehörde in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark steht in der Kritik, weil sie augenscheinlich ihre Arbeit nicht schafft. In Zeiten der latent im Raum stehenden Gefahr der Afrikanischen Schweinepest, der Diskussion über den Entwurf für das Jagdgesetzes wünschen sich die Jäger zwischen Havel und Fläming dringend Verbesserung.

„Dabei setzen wir ausdrücklich auf Dialog“, sagt Frank Müller. Er ist Vorsitzender des Kreisjagdverbandes Belzig. Der 47-Jährige aus Schwanebeck wurde jetzt bei der Mitgliederversammlung in der Werbiger Gaststätte „Zur Erholung“ mit breiter Zustimmung im Amt bestätigt. 2020 hatte er es kurzfristig übernommen, nachdem Martin Bassüner aus Klepzig den Chefposten aus persönlichen Gründen zurückgeben musste.

Zwei Neulinge im Vorstand des Jagdverbandes Belzig

Personell herrscht Kontinuität im Vorstand. Andreas Unger als Schießobmann und Falko Bärmann, verantwortlich für Wildbewirtschaftung, sind neu im achtköpfigen Gremium. Es steht an der Spitze des fast 300 Mitglieder zählenden Verbandes. „Von der allgemein steigenden Zahl der Jagdschein-Inhaber konnten wir noch nicht profitieren“, heißt es daher im Rechenschaftsbericht.

Während der Versammlung wurde der Vorstand neu gewählt. Walter Wieland aus Dahnsdorf gibt den Stimmzettel bei Christiane Hellwig-Tresko ab. Quelle: René Gaffron

Da Informationen heutzutage schnell jeden Einzelnen erreichen, sei es nicht mehr so entscheidend wie in den Gründungsjahren. Aber als verbindendes Element zwischen den Jägern in Bad Belzig und Umgebung komme ihm weiter Bedeutung zu.

Diese gelte es zu stärken, mit Weiterbildung, Jagdlichem Schießen, Hundeausbildung; aber auch mit Geselligkeit und gemeinschaftlichen Jagden.

Nachwuchswerbung für den Jagdverband Belzig vorgeschlagen

Den Nachwuchs entsprechend zu werben, regt Jan Kröschel an. Eine Kampagne bei den Neulingen in den Jägerschaften wäre mindestens so dienlich wie Ausgaben für Blumen zu den Jubiläen, meinte er.

Der Verband könnte vielmehr in Existenznöte kommen, wenn der Ministerentwurf für das Jagdgesetz des Landes Brandenburg realisiert werde, hatte Hans-Joachim Beyer aus Wiesenburg gemutmaßt.

Weniger Mitglieder: Beitrag erhöht Der Jagdverband Belzig zählt aktuell 299 Mitglieder (2018: 335 Mitglieder). Der Trend ist rückläufig, obwohl die Zahl der Jäger im Land Brandenburg zunimmt. Neun meistaltersbedingten Austritten stehen sieben Neuaufnahmen seit 2020 gegenüber. Um dennoch den Etat zu sichern, haben die Mitglieder eine Erhöhung des Beitrags beschlossen. 20 statt zwölf Euro pro Jahr werden ab 2023 fällig.

Doch sowohl Frank Müller als auch Kai Hamann als Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Brandenburg machten deutlich, dass der Protest auf breiter Front organisiert sei. „Wir reihen uns nahtlos ein“, bestätigt Andreas Beiler, der an der die Waidgenossen im Umland von Brandenburg an der Havel vertritt.

„Die Verfasser wollen eine Blaupause für die Novelle des Bundesgesetzes produzieren. Sie haben das Miteinander im ländlichen Raum nicht verstanden“, polterte Kai Hamann.

Jäger-Chef hofft auf bewährte Zusammenarbeit mit Landratsamt Bad Belzig

Die Kontroverse dreht sich darum, ob der Waldumbau tatsächlich durch zu viel Wildverbiss gebremst wird und ob die Bildung kleinerer Jagdgebiete bessere Effekte erzielt. „Diese Auseinandersetzung, aber auch Unterstützung im Umgang mit Behörden des Landkreises bieten gute Argumente für eine Mitgliedschaft in der Interessenvertretung“, resümiert Frank Müller.

Frank Müller aus Schwanebeck, hier mit Rauhaardackel Pepper, bleibt Vorsitzender des Jagdverbandes Belzig. Quelle: René Gaffron

Dazu will er Kontakt zur neuen Spitze im Landratsamt herstellen. Seiner Einschätzung nach gab es eine gute Zusammenarbeit mit Vize-Landrats Christian Stein (CDU), der allerdings inzwischen in den Ruhestand gewechselt ist.

Afrikanische Schweinepest bei Potsdam nicht betätigt

Gemeinsam mit Bauernverband und den Kollegen der Jagdverbände Brandenburg/Havel und Potsdam wurde beispielsweise festgelegt, wie beim Ernstfall des Auftretens einer Afrikanischen Schweinepest vorgegangen werden sollte. Als es im Januar einen letztlich nicht bestätigten Verdacht am Potsdamer Stadtrand gab, hätten sich die Informationsketten bewährt.

Derweil hat die Zwei-Personen-Fachbehörde mit Verweis auf den Gesundheitsschutz ihre Sprechzeiten weiter eingeschränkt, ist erfahrungsgemäß nicht per Telefon erreichbar und betreibt laut eigener Mitteilung „erheblichen Aufwand, um in diesem Jahr allein 400 Jagdberechtigungen amtlich zu verlängern.“

Deshalb relativiert Andreas Beiler etwas. „Es handelt sich um eine Behörde. Da dauert es seine Zeit“, so der Golzower etwas milder.

Von René Gaffron