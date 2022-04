Bad Belzig: Jubiläumsstein gesetzt für Rotbuche als Baum des Jahres     

Bad Belzig

Mitten im Wald bei Bad Belzig ist tatkräftig ein Jubiläum begangen worden. Zum 25. Mal wurde – diesmal am Kunstwanderweg in Richtung Hagelberg – ein gravierter Findling gesetzt anlässlich der inzwischen 34. Pflanzung eines Baumes des Jahres im Forstrevier Bad Belzig.

Diesmal kam eine Rotbuche in den Boden. Zum Spaten griff dafür Potsdam-Mittelmarks neuer Landrat Marko Köhler (SPD) gemeinsam mit dem für das Revier Hagelberg zuständigen Förster Lutz Hausig.

Wanderfreunde aus Brück und Bad Belzig stets dabei

Traditionell begleitet wurde die Aktion von vielen Wanderfreunden aus Brück und Bad Belzig. Gut 50 Leute hatten sich vom ehemaligen Schweinemark in Bad Belzig aus auf die Wandertour begeben. Anders als von Lutz Hausig zunächst geplant, geriet sie jedoch am Ende deutlich länger. Aus angekündigten gut drei Kilometern waren 6,8 Kilometer geworden.

Unterwegs freilich gab es viel Abwechslung im Gelände und immer wieder Informationen von Förstern zur Waldwirtschaft und ihren aktuellen Herausforderungen. So auch vom inzwischen pensionierten Revierförster Helmut Stamann, dem einstigen Initiator der Pflanzaktion, und seinem im Revier Wiesenburg aktiven Kollegen Uwe Fleschner.

Viele alte Rotbuchen im Hohen Fläming

Immerhin gibt es in der Region bereits viele alte Rotbuchen. Diese ist – wie schon einmal im Jahr 1990 – bundesweit zum Baum des Jahres 2022 gekürt worden von der Silvius-Wodarz-Stiftung. Denn auch diese bislang als robust eingestufte Buche leide immer mehr unter der durch den Klimawandel vermehrt auftretenden Trockenheit in Europa.

Nicht nur Landrat Köhler bekannte freilich nach den Ausführungen der Förster, bisher gar nicht gewusst zu haben, „dass die Rotbuche gar nicht die mit den roten Blättern ist, sondern grüne hat“. Doch handelt es sich um die in Deutschland am meisten verbreitete Laubbaumart. Sie kann bis zu 45 Meter hoch und um die 350 Jahre alt werden. „Das älteste Exemplar Europas steht in den österreichischen Kalkalpen und ist circa 550 Jahre alt“, erklärt Förster Lutz Hausig.

Im Gegensatz zur Blutbuche mit dunkelroten Blättern – einer kultivierten Varietät der Rotbuche – erhielt diese ihren Namen, weil ihr an sich eher weiß-gelbes Holz im Vergleich zum fast weißen Holz der zu den Birkengewächsen gehörenden Hain- oder Weißbuche einen leicht rötlichen Einschlag hat. Auch das erfuhren die Teilnehmenden der Wanderung zur Pflanzung des Baumes des Jahres.

Flinke Füße aus Brück lange dabei

Seit vielen Jahren schon gehen auch die Männer und Frauen der Senioren-Wandergruppe „Flinke Füße“ aus Brück mit auf die Tour zu den verschiedenen Pflanzorten. „Fast 20 Jahre sind wir bestimmt schon dabei“, sagt die 79-jährige Karin Herbig. Im Hohen Fläming kennen sich die Flinken Füße schon bestens aus.

„Jede Woche sucht ein anderer unserer 37 Aktiven eine Route aus für eine Tour bis zu sechs Kilometern Länge“, erzählt Karin Brumm. „Alle zwei Wochen laufen wir eine weitere Strecke bis zu 14 Kilometern“, sagt die 79-jährige Brückerin. Und einmal im Jahr steht eine Wanderreise an.

Zum 25. Mal wurde im Forstrevier Bad Belzig ein Findling gesetzt zur 34. Pflanzung eines Baumes des Jahres. Viele Wanderer aus Brück und Bad Belzig folgen der Einladung der Revierförster schon ewig. Quelle: Thomas Wachs

Förster Lutz Hausig freut sich über die alljährlich große Resonanz auf die Wanderung mit Pflanzaktionen zum Baum des Jahres. Passend zu den Anforderungen der jeweiligen Art werden die Standorte gewählt. Ehrensache sei für die Förster dann auch die langfristige Pflege. „Ab und an treffen wir uns zu Arbeitseinsätzen oder haben auch private Baumpaten und Waldarbeiter, die anpacken“, sagt der Revierförster.

Bad Belziger Steinmetze gestalten Findling

Dankbar ist er, dass die Bad Belziger Steinmetze aus dem heute von Karsten Scholz geführten Familienbetrieb „jedes Jahr schon automatisch einen Findling gestalten für den Baum des Jahres“. Die Steine stammen aus der Region und werden von Landwirten zur Verfügung gestellt, die sie auf ihren Feldern finden.

Treue Begleiter der Pflanzaktion sind seit jeher auch Eva und Bernd Schulze vom Gasthaus „Zur Hirschtränke“ in Verlorenwasser. Sie sorgen mit Würstchen, Kuchen und Getränken mitten im Wald für eine Stärkung der Besucher.

Zum 25. Mal wurde im Forstrevier Bad Belzig ein Findling gesetzt zur 34. Pflanzung eines Baumes des Jahres. Eva und Bernd Schulze vom Gasthaus „Zur Hirschtränke“ aus Verlorenwasser sorgen seit jeher für eine Stärkung. Quelle: Thomas Wachs

Mit der öffentlichen Pflanzaktion wollen die Förster auch für mehr Umweltbewusstsein werben. „Wir merken auch hier bei uns, wie auch die Rotbuche durch den Klimawandel an ihre Grenzen gerät“, sagt Lutz Hausig der MAZ. Umso wichtiger sei es, „sich vom reinen Wirtschaftswald mit der Kiefer als unserem Brotbaum in Brandenburg mehr und mehr zu verabschieden“, sagt der Revierförster. „Wir brauchen eine Mischung von fünf bis acht Baumarten mit einer Hauptart“, so Hausig.

Von Thomas Wachs