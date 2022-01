Bad Belzig

Ein Zeuge meldete sich am Samstagabend bei der Polizei, um die Beamten auf eine Gruppe von Jugendlichen aufmerksam zu machen, die sich am Busbahnhof in Bad Belzig versammelt hatte und dort Cannabis konsumierte.

Als die Polizisten gegen 19.30 Uhr vor Ort eintrafen, stellten sie dort 15 Personen fest. Die Beamten überprüften die Identität aller Anwesenden. Zudem wurden sie befragt und durchsucht. Dabei fanden die Polizisten bei einem 17-Jährigen und einem 20-Jährigen Drogen. Diese wurden sichergestellt. Außerdem wird nun ein Verstoß gegen die aktuelle Eindämmungsverordnung geprüft.

Von MAZonline