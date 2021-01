Bad Belzig: Kahlschlag für neue Ortsdurchfahrt an der Brandenburger Straße

Bad Belzig

Im Zuge des geplanten Um- und Ausbaus der Bundesstraße 246 in Bad Belzig fielen zu Beginn der Woche Bäume an der Brandenburger Straße. Weitere Straßen- und Forstbäume sowie Strauchwerk soll noch bis Ende Februar entfernt werden.

Gefällt wurde vor allem am Gertraudtenfriedhof, an der Einmündung zum Friedrich-Ebert-Ring sowie vor den Häusern 14 bis 50 in der Brandenburger Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite wurden die Stämme zwischengeparkt, zerkleinert und teilweise mit schwerem Gerät gehäckselt. Bäume auf der Kurparkseite blieben außen vor. Die Fällung diente der Baufeldfreimachung, denn sie hätten im Bord der neuen Straße gestört, erklärte der zuständige Planungschef des Landesbetriebes Straßenwesen Frank Schmidt im Vorfeld.

Erste Ersatzpflanzungen bereits erfolgt

Als vorgezogene Maßnahme wurden bereits 55 Alleebäume an der Landesstraße 961 bei Zitz als Ersatz gepflanzt. Am Lumpenbach und in Zehrensdorf sollen zudem Streuobstwiesen mit 68 Obstbäumen angelegt werden. Auch Heckenpflanzungen sind auf rund 5.400 Quadratmetern angedacht. Derzeit würde geprüft, ob auch im Stadtgebiet Bad Belzig weitere Pflanzungen möglich sind, teilte Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebes für Straßenwesen im Land Brandenburg, mit.

Knotenpunkte des innerörtlichen Ausbaus der B 246 sind die Brandenburger Straße Ecke Puschkinstraße (Busbahnhof) und Brandenburger Straße bis Am Kurpark (Total-Tankstelle). Voraussichtlich im Spätsommer 2021 soll dann auch die Asphaltdecke vom Ortsausgang Bad Belzig bis zum Knotenpunkt an der B 102 erneuert werden.

Von Natalie Preißler