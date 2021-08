Bad Belzig: Kunstverein eröffnet neue Ausstellung in der Galerie auf Burg Eisenhardt

Bad Belzig

Der Kunstverein „Hoher Fläming“ eröffnet am 15. August seine nächste Ausstellung in der Galerie der Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Beginn ist um 16 Uhr.

Die Schau trägt den Titel „Stahlplastiken“. Gezeigt werden Installationen des Bildhauers Antonius Zehringer. Er präsentiert seine jüngsten Werke – und stellt dabei mittels Stahl und Eisen die Raumfrage: Wie kann Raum erfasst und sichtbar werden?

Das Denken anregen

Antonius Zehringer versteht seine Werke als Skizzen, die den Betrachter zum eigenen Weiterdenken ansprechen, wie es in der Ankündigung heißt. Die angeschlossene Installation versucht über die Materialien Stahl und Ton eine zeitgenössische Diskussion zu eröffnen.

„Die Materialien sind Fragmente, die aus einer langen Geschichte als Ressourcen – ,Dienerinnen’ des Menschen – in der Ausstellung auf eine andere Ebene gehoben werden“, schreibt der Künstler.

Auch Werke von Wernicke

In der Ausstellung werden zudem großformatige Bildtafeln im Kontext des Themas von Thomas Wernicke gezeigt. Ebenfalls junge Werke, die sich als Ko-Komposition zur Installation äußern.

Vernissage zur Ausstellung „Stahlplastiken“ am Sonntag, 15. August, um 16 Uhr in der Galerie auf Burg Eisenhardt.

Von Josephine Mühln