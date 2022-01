Bad Belzig

Akteneinsicht und restlose Aufklärung der fatalen Warentermingeschäfte: Ein Untersuchungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) soll sich mit dem Skandal um die Pleite der Stadtwerke Bad Belzig GmbH befassen.

Das fordert die Fraktion der Linken. Sie hat nahezu zeitgleich zur SPD-Fraktion jetzt einen Antrag an den Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD) eingereicht, teilte Fraktionschefin Claudia Wipfli mit.

„Der derzeitige Ermittlungsstand zeigt auf, dass durch das Handeln der damaligen Geschäftsführung ein erheblicher Nachteil für die Kunden der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, für den Haushalt der Stadt und eine hohe Belastung der Bürger der Stadt Bad Belzig entstanden ist“, begründete die Stadtverordnete ihren Schritt.

Immenser Schaden für die Stadt wegen Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig

„Aufgrund des immensen Schadens für die Stadt Bad Belzig und die Bürger ist es dringend geboten, die Umstände, die zu dieser Situation führten, restlos und transparent aufzuarbeiten, für Schadensbegrenzung zu sorgen und aus den Erkenntnissen die notwendigen Maßnahmen abzuleiten, die eine Wiederholung solcher Vorgänge, in allen Tochtergesellschaften der Stadt Bad Belzig in der Zukunft verhindern“, erklärte die Volksvertreterin.

Claudia Wipfli und Olaf Präger sind die Fraktion von Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig. Quelle: Die Linke Bad Belzig

Die zweiköpfige Fraktion der Linken mit Claudia Wipfli und Olaf Präger stellt kein Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Dessen Vorsitzender ist der CDU-Stadtverordnete Tobias Paul. Seine Stellvertreter sind Achim Wehrle (Bündnisgrüne) und Lothar Lehmann (Freie Wähler)

Die Linken fordern in ihrem Antrag die Bildung eines zeitweiligen Untersuchungsausschusses, in das jede Fraktion in der SVV ein Mitglied entsenden darf. Der Ausschuss soll demnach erst am 14. März in der nächsten Sitzung der SVV beschlossen werden und bis zum Jahresende arbeiten.

Warentermingeschäfte mutmaßlich Ursache für Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig

Grund für die überraschende Pleite des städtischen Betriebes sind mutmaßlich die Börsenspekulationen des früheren und inzwischen fristlos gekündigten Geschäftsführers Hüseyin Evelek. Dieser soll mit Warentermingeschäften an der Europäischen Energiebörse EEX in Leipzig einen achtstelligen Eurobetrag verzockt haben. Die Rede ist von einem Schaden von bis zu 22,5 Millionen Euro.

Hüseyin Evelek war Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: André Großmann

Das Untersuchungsgremium soll Akteneinsicht erhalten. „Den Ausschussmitgliedern ist ein Prüfungs- und Einsichtsrecht in die betrieblichen Unterlagen der Stadtwerke Bad Belzig GmbH zu gewähren“, forderte Claudia Wipfli.

Der Untersuchungsausschuss soll laut Wipfli herausfinden, ob der inzwischen entlassene Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, Hüseyin Evelek, eigenmächtig die schicksalsträchtigen Warentermingeschäfte abgeschlossen hat, oder ob der Aufsichtsrat womöglich in die Börsenspekulationen eingeweiht war.

Hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig GmbH versagt?

„Es soll untersucht werden, inwieweit die Kontrollgremien ihrer Verantwortung nachgekommen sind“, erläuterte die Fraktionschefin. Zudem solle geklärt werden, warum der erfahrene Energiemanager Evelek es offenbar versäumt hat, rechtzeitig Gas und Strom für dieses Jahr zu ordern.

Wie Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) erklärte, hatte Evelek dem Aufsichtsrat am 29. September 2021 mitgeteilt, „dass er bis dato nur unzureichend Gas und keinen Strom beschafft hat“. Er habe daraufhin den Auftrag bekommen, „’ab sofort’ die notwendigen Energiemengen zu beschaffen“, so Leisegang weiter.

Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig kündigt Geschäftsführer

Als in der Aufsichtsratssitzung am 10. November 2021 der Vertriebsleiter Thomas Tanneberg berichtet habe, dass der Geschäftsführer dieser Aufforderung offenbar immer noch nicht nachgekommen sei, habe der Aufsichtsrat beschlossen, dem abwesenden Hüseyin Evelek das Vertrauen zu entziehen und „das Anstellungsverhältnis bei sofortiger Freistellung zu beenden“, so der Bürgermeister.

Die am 19. November eingesetzten kommissarischen Geschäftsführer Thomas Tanneberg und Eckhard Schindelhauer hatten dann in den Büchern des kommunalen Unternehmens die Warentermingeschäfte entdeckt und am 22. November Alarm geschlagen. Am 24. November war Evelek dann außerordentlich gekündigt worden.

Insolvenz in Eigenverwaltung für Stadtwerke Bad Belzig GmbH beantragt

Die Anwaltskanzlei Voigt-Salus hatte im Auftrag der kommissarischen Geschäftsführung der Stadtwerke Bad Belzig GmbH am 22. Dezember 2021 die Insolvenz in Eigenverwaltung für das kommunale Unternehmen beantragt.

Die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung fordert ebenfalls einen Untersuchungsausschuss. Dieser soll öffentlich tagen.

Von Hermann M. Schröder