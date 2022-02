Bad Belzig

„Ich bin schockiert und hatte Tränen in den Augen, als ich heute Morgen die Nachrichten hörte. Die Tränen laufen mir immer noch. Es ist unfassbar, dass jemand, der ein Volk regiert, das im Zweiten Weltkrieg 60 Millionen Tote zu beklagen hatte, Menschenleben aufs Spiel setzt“, sagt Astrid Rabinowitsch.

Die Wiesenburgerin hatte sich am Donnerstagabend auf den Weg nach Bad Belzig gemacht, wo Aufgrund des russischen Einmarschs in die Ukraine eine Mahnwache stattfand. Wladimir Putins handeln empfindet Astrid Rabinowitsch als zutiefst menschenverachtend.

Katja Weise war bei der Mahnwache vor den Rathaus in Bad Belzig dabei. Quelle: Bärbel Kraemer

Rund 50 Menschen versammelten sich mit Kerzen in den Händen vor dem Rathaus. „Ich wurde heute morgen durch den Anruf eines Bekannten aus Kiew geweckt und war fassungslos, als ich von ihm hörte, was geschehen ist“, sagt Wam Kat aus Weitzgrund, der zugleich Vorsitzender des Info-Cafés „Der Winkel“ ist und die Mahnwache kurzfristig organisiert hat. Schockiert hat er nach dem Telefonat die Berichterstattungen in den Medien verfolgt.

Auch Pfarrerin Christiane Moldenhauer steht mit einer Kerze in der Hand vor dem Rathaus. „Ich bin fassungslos und besorgt, weil wir nicht wissen, was noch passiert.“ Angst, weil der Krieg so nah ist, hat auch Katja Weise: „Ich bin erschüttert, fassungslos, sprachlos und mit Blick auf die Zukunft frage ich mich, wie es weitergehen wird.“

Kirchenglocken in Bad Belzig läuten

Über den Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine sagt Rene Rackwitz: „Ich bin geschockt, obwohl es sich irgendwie abgezeichnet hatte. Trotzdem hätte nicht damit gerechnet. Hoffentlich findet sich schnell ein kluger Kopf, der das wieder kitten kann und die Parteien an einen Tisch bringt.“

Um 19 Uhr läuten die Glocken der nahen Marienkirche und Wam Kat greift nach dem Mikrofon. Er dankt den Menschen, die sich spontan auf den Weg nach Bad Belzig gemacht haben, die mit ihrer Anwesenheit und den Kerzen in den Händen ein Zeichen „Für den Frieden in Europa“ setzen und damit auch signalisieren, dass sie den Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine und den Einsatz von Waffen gegen Menschen nicht befürworten.

Friedensgebet mit Bad Belziger Pfarrerin

„Ich will nicht nach Schuld oder Recht suchen, sondern daran erinnern, dass in jedem Krieg unschuldige Menschen sterben“, ergänzt Wam Kat. Ein Friedensgebet mit Pfarrerin Christiane Moldenhauer schließt sich an. Sie sagt: „Wir stehen hier zusammen und sind Menschen mit verschiedenen Weltanschauungen. Doch trennt uns das nicht, es verbindet uns“.

Ramona Stucky bei der Mahnwache vor dem Rathaus in Bad Belzig. Quelle: Bärbel Kraemer

Aufs schärfste verurteilt auch Günter Baaske den Einmarsch Russlands in die Ukraine. „Wir sind heute Morgen in einem anderen Europa aufgewacht. Es ist Krieg und das geht unter die Haut“, so der in Lütte lebende Politiker. „Nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt diesen Angriffskrieg.“

Seine Hoffnung auf eine politische Lösung des Konflikts begann zu schmelzen, nachdem er in der vergangenen Woche Putins Rede gehört hatte. Auch Olaf Präger aus Bad Belzig ist von den Ereignissen schockiert. „Dieser Krieg ist ein Unding. Er muss so schnell wie möglich beendet werden, sonst drohen horrende Folgen für Europa“, sagt er.

Von Bärbel Kraemer