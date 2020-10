Bad Belzig: Mann fragt auf der Wache, ob ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt – jetzt sitzt er im Knast

Bad Belzig

Das erleben Polizisten auch nicht allzu oft: Am Mittwoch erschien ein Mann auf der Wache in Bad Belzig und erkundigte sich, ob gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Die Beamten schauten gegen 17 Uhr in ihrem Dienstrechner nach – und tatsächlich war der Mann aus Potsdam-Mittelmark zur Festnahme ausgeschrieben.

Der Grund: Die Staatsanwaltschaft fordert seit geraumer Zeit eine nicht näher genannte Summe von dem 37-Jährigen. Diesen wohl nicht unerheblichen Geldbetrag konnte oder wollte er offenbar nicht zahlen. Dafür sitzt der Mann nun eine Ersatzfreiheitsstrafe ab – 145 Tage in der JVA in Brandenburg an der Havel.

Von Philip Rißling