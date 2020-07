Bad Belzig

Die Kaufkraft der Menschen im Hohen Fläming kommt langsam wieder in Schwung. Das ergab eine nicht repräsentative Umfrage der MAZ bei Händlern und Kunden in Bad Belzig und Umgebung. Helfen soll dabei die von der Bundesregierung initiierte Senkung der Mehrwertsteuer. Den erwartete Profit spüren die Unternehmen hier vor Ort aber nur selten.

„Aktion“ bis Jahresende befristet

Ganz im Gegenteil: Die Umstellung von 19 auf 16, beziehungsweise sieben auf fünf Prozent, kostete viel Zeit und vor allem Nerven, erzählt Sandra Gehrke-Kranepuhl vom Möbelmarkt Kranepuhl in Bad Belzig. Alle Kassen, die Computer und Preisschilder galt es zu ändern. Zum Jahreswechsel wird dann alles wieder zurück getauscht. Bis dahin ist die „Aktion“ der Bundesregierung nämlich befristet.

Der Möbelmarkt Kranepuhl in Bad Belzig hat mächtig Aufwand betrieben und alle Kassen, Computer und Preisschilder auf die neuen Prozentsätze umgestellt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Für die Kunden ist es ein interessantes Rechenspiel: Kaufen sie für zehn Euro im Supermarkt ein, sparen sie dank der geringeren Mehrwertsteuer zwischen 20 und 30 Cent. Soll es ein Neuwagen für 30.000 Euro sein, sind es schon 900 Euro. Ob es sich lohnt, gerade jetzt zuzuschlagen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die MAZ-Umfrage aber zeigt, dass ein großer Ansturm auf die Läden bislang ausblieb.

Mehr Kunden für die Geschäfte?

Vor allem die Kunden sollen von der Mehrwertsteuersenkung profitieren. Die Unternehmen haben davon finanziell keinerlei Vorteile. Sie müssen die nun 16 oder fünf Prozent Mehrwertsteuer ganz normal steuerlich absetzen, wie auch schon zuvor. Der Sinn dahinter: Es sollen mehr Leute als sonst einkaufen gehen, am besten direkt beim Händler vor Ort. Doch ein zufälliger Rundgang durch die Bad Belziger Innenstadt zeigt – nicht viel los.

Was man unter Mehrwertsteuer versteht Die Mehrwertsteuer wird in der EU bei jedem Verkauf auf den geschaffenen Mehrwert erhoben, also auf die Differenz zwischen den mit Umsatzsteuer belasteten Kosten und dem Verkaufspreis. Die Mehrwertsteuer wird hierzu bei jedem Verkauf zuerst auf den gesamten Erlös erhoben und dann die Vorsteuer erstattet oder angerechnet. Die Idee einer Mehrwertsteuer geht auf Carl Friedrich von Siemens zurück. Als von Siemens 1919 die Umsatzsteuer kritisierte, wurde die Steuerlast umso höher, je mehr Unternehmen ein Produkt auf dem Weg zum Endkunden durchlief. Das begünstigte Großunternehmen mit hoher Fertigungstiefe und verzerrte somit den Wettbewerb. Erst Ende der 1940er-Jahre begann man, von dieser Praxis abzurücken. Frankreich machte diese ersten Schritte dafür. Um die Jahrtausendwende erhoben rund 120 Staaten eine Mehrwertsteuer und erzielten daraus durchschnittlich rund 25 Prozent ihrer Steuereinnahmen. Es gibt zwei Mehrwertsteuersätze: Der normale Satz beträgt 19, der reduzierte sieben Prozent. Die allermeisten Dienstleistungen und Produkte werden mit 19 Prozent versteuert. Der reduzierte Satz gilt dagegen für Grundnahrungsmittel, Blumen, Druckerzeugnisse wie Bücher und Zeitungen, Fahrten im Nahverkehr, medizinische Hilfsmittel wie Rollstühle, Kulturangebote und Kunstobjekte.

Nicht mehr Kunden als noch vor einem Jahr tummeln sich in den Läden. Sind es sieben in der Drogerie, zwei im Schuhladen und eine Kundin im Bekleidungsgeschäft: Richtig bewusst ist ihnen die kleine Änderung der Mehrwertsteuer wohl noch nicht. „Darauf habe ich noch gar nicht geachtet“, sagt eine Frau auf der Straße.

Eher weniger Kunden als zuvor

Gleiches schilderten weitere Personen, die gerade auf einer Einkaufstour in der Stadt unterwegs waren. „Ich muss sowieso einkaufen gehen“, so ein junger Mann in Eile. „Der Kampf um die Rabatte geht erst noch richtig los“, sagt Marianne Franz. Die Inhaberin vom Modehaus Fritz Schulze sieht schon den Sommerschlussverkauf anlaufen. Kunden aber gibt es nicht mehr als sonst, eher noch weniger.

Nicht mehr und nicht weniger Menschen als sonst gehen in der Innenstadt von Bad Belzig einkaufen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Sie sind verunsichert. Wäre ich auch, bei größeren Investitionen“, so Sandra Gehrke-Kranepuhl. Niemand wüsste, was die Zukunft bringt. Dennoch komme die Kaufkraft allmählich wieder in Schwung auch, wenn sie noch längst nicht so stark ist, wie vor der Corona-Pandemie. Hinzu komme der Kampf mit den Onlinehändlern. Das sei vor allem bei den Elektro-Geräten zu merken.

Umdenken bei den Kunden?

Anders hingegen sieht es in der Automobilbranche aus. Ein Autokauf ist meist lange im Voraus geplant. Üblich geht man nicht spontan zum Händler, um sich einen Neuwagen anzuschaffen. Doch vielleicht zieht die Mehrwertsteuersenkung Kunden an, die erst im Januar oder Februar diesen Schritt hätten gehen wollen, erzählt Thomas Heinrich vom gleichnamigen Autohaus in Dahnsdorf.

Bettina Ritter hat in ihrem Buchladen Zettel angebracht. Sie darf ihn nur unter Einhaltung bestimmter Bedingungen öffnen. Quelle: Fabian Lamster

Doch obwohl es wohl hier die größten Preissenkungen durch die geringere Mehrwertsteuer gibt, zieht es nicht mehr Kunden als sonst ins Autohaus, so Heinrich weiter. Er und alle anderen befragten Unternehmen sind gespannt, was die nächsten Wochen und Monate noch bringen werden. Die reduzierte Mehrwertsteuer ist gerade mal seit zweieinhalb Wochen in Kraft.

Unternehmen sind nicht verpflichtet

Die Mehrwertsteuer macht etwa ein Drittel der stattlichen Steuereinnahmen aus. Letztes Jahr kamen von insgesamt knapp 800 Milliarden Euro Steuereinnahmen mehr als 243 Milliarden Euro aus der Mehrwertsteuer. Zuletzt ging der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ wegen des Konsumeinbruchs in der Corona-Pandemie von 22,3 Milliarden Euro weniger Einnahmen aus der Mehrwertsteuer im laufenden Jahr aus.

Mit der Senkung der Steuersätze dürften nach neusten Berechnungen weitere 19,6 Milliarden Euro im Bundeshaushalt weniger eingenommen werden. Die Bundesregierung kann die Wirtschaft und somit auch die einzelnen Unternehmen nicht verpflichten, die Mehrwertsteuer, wie angegeben, zu senken.

Von Marcus J. Pfeiffer