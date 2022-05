Die MAZ vergibt 5 x 2 Freikarten für das Mittelalterspektakel auf der Burg Eisenhardt. Diese sind gültig für einen frei gewählten Tag. Wer die begehrten Tickets haben möchte, ruft am Dienstag, 3. Mai, ab 9 Uhr in der MAZ-Lokalredaktion in Bad Belzig unter 033841/58516 an.