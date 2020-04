Warum dem Mühlenverein Borne die Bockwindmühle so wichtig ist

Borne

Werner Sternberg ist mächtig stolz. Vorsichtig hält der Senior und ehemalige Bürgermeister von Borne ein Fotobuch in seinen Händen, das er gemeinsam mit Werner Rehfeld in etlichen Stunden entwickelt hat.

Es zeigt jede Menge Bilder der Bockwindmühle in Borne aus den vergangenen 25 Jahren. Bilder, die verdeutlichen, was auf dem Mühlenberg bei den sogenannten Mühlenfesten los gewesen ist.

Mit dabei sind Aufnahmen bei Sonnenschein, von meterlangen Kaffeetafeln und einem großen Festzelt, in dem es sich teilweise Hunderte gleichzeitig gut gehen ließen – auch Prominente.

Werner Sternberg zusammen mit Frank-Walter Steinmeier auf der Borner Bockwindmühle. Quelle: Fabian Lamster

Egal ob Fernsehmoderator Ulli Zelle, Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Manfred Stolpe oder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Alle haben sie bereits die Borner Bockwindmühle besucht. „Es macht mich stolz, was wir dort gemeinsam auf die Beine gestellt haben“, sagt Werner Sternberg beim Blättern durch das Fotobuch.

Verein pflegt Areal auf dem Mühlenberg

Gleichzeitig richtet sich sein Blick in die Gegenwart. Während es 2019 noch ein kleineres Fest auf dem Mühlenberg gab, ist die Zeit der großen Bühnen und Festzelte im Moment vorbei.

Doch auch ohne Fest ist Werner Sternberg von Mai bis September mindestens zwei Mal pro Woche vor Ort, sammelt den Müll auf, der es nicht in die Mülltonnen geschafft hat oder streicht die Sitzbänke und Tische mit Vereinskollegen.

Rund 300 Bilder hat Werner Sternberg gemeinsam mit Werner Rehfeld im Fotoalbum versammelt. Quelle: Fabian Lamster

Als Vorsitzender des Borner Mühlenvereins ist es ihm ein Anliegen, dass die historische Bockwindmühle nicht in Vergessenheit gerät – und sich der spontane Besuch auf dem Mühlenberg lohnt.

Sorge um Zukunft der Borner Windmühle

Ein paar Mal im Jahr gibt er auch Führungen in der Mühle, wenn Müllerin Ina Hänsch-Goldau nicht kann. Es ärgert den Borner, dass die Stadt Bad Belzig ihren Arbeitsvertrag zu 2021 gekündigt hat. „Sie hält die Mühle in Schuss, gibt Führungen und zahlt die Fahrt von Jüterbog aus eigener Tasche. Warum kündigt man ihr", fragt sich Werner Sternberg.

Der Senior sorgt sich um die Zukunft der Borner Bockwindmühle. Neben der Müllerin sorgen sich besonders die 16 Mitglieder des Mühlenvereins um sie. „Wir sind alle Senioren. Wer kümmert sich um sie, wenn wir und die Müllerin nicht mehr sind? Aktuell sehe ich für die Mühle schwarz“, sagt der 79-Jährige.

An Frühlings- und Sommertagen ist die Borner Bockwindmühle ein beliebtes Ziel von Wanderern und Radfahrern. Quelle: Fabian Lamster

„Die Mühle ist mein Zuhause“

Die ersten Vorbestellungen für das Fotoalbum sind schon bei Werner Sternberg eingetrudelt. Das zeigt ihm, dass es so manchem mit der Bockwindmühle so geht wie ihm selbst. „Die Mühle ist mein Zuhause. Dort habe ich gegrillt, gelacht und getanzt. Ich verbinde so viele schöne Momente mit diesem Ort“, sagt der Senior.

Auch für den 1. Mai hatten er und seine Vereinskollegen – vor Ausbruch der Corona-Pandemie – ein kleines Picknick im Grünen auf dem Mühlenberg geplant.

Er ist überzeugt davon, die Veranstaltung so zeitnah wie möglich nachzuholen. Und die jüngste Geschichte der Borner Bockwindmühle ihr nächstes Kapitel schreibt.

Historische Windmühle Die Borner Bockwindmühle wurde 1803 erbaut und steht seitdem auf dem 156 Meter hohen Mühlenberg. Schon Jahrhunderte vorher befand sich dort eine Mühle. Bis 1948 wurde dort gemahlen und bis 1958 geschrotet. Seitdem ist sie stillgelegt. Von 1996 bis 2018 veranstaltete der Borner Mühlenverein das sogenannte Mühlenfest, das über die Jahre Tausende Menschen auf den Mühlenberg lockte. Am Fotobuch „25 Jahre Mühlenverein Borne 1995-2020“ Interessierte können sich telefonisch unter 033841 / 32 602 bei Werner Sternberg melden.

