Bad Belzig: Neue „Flämingsteine“ wollen entdeckt werden 

Bad Belzig

Von grau und langweilig zu bunten Botschaftsträgern: Die Welle der „Flämingsteine“ findet immer mehr Liebhaber. Gestalten, verstecken, suchen und finden wird zum unterhaltsamen Zwischenspiel während der Urlaubszeit.

„Erstaunlich, wie die Steine durch den Fläming reisen“, sagt die Bad Belzigerin Dagmar Kazmierczak. Und lässt sich vom Trend anstecken. „Da ich regelmäßig in der Natur unterwegs bin, kam mir die Idee, auch selbst welche zu gestalten.“

Kurzerhand wurde ein kreatives Beisammensein mit anderen interessierten Besuchern in der Lafim-Diakonie Kontakt- und Beratungsstelle Lichthof in Bad Belzig, ein offener Treff für Menschen mit psychischen Problemen, die Rat suchen, sich einsam fühlen und Kontakte knüpfen wollen, organisiert.

Dagmar Kazmierczak hat den Trend der Flämingsteine für sich entdeckt. Quelle: privat

„Nun freuen wir uns alle, wenn unsere Steine gefunden werden“, sagt Kazmierczak. Pinguin, Katze und Schnecke haben auf den Steinen in farbenfroher Variante ihren Platz gefunden. Manch einer, so sagt die Bad Belzigerin, hätte gar unentdeckte kreative Talente in sich gefunden.

Der Trend aus den USA, bunte Steine in der Natur „auszuwildern“ und beim Finden in sozialen Netzwerken zu präsentieren, mündete im Frühjahr in die Gründung einer eigenen Facebook-Gruppe für „Flämingsteine“. Und hat viele Anhänger aller Generationen animiert, ihre ganz eigene Botschaft, platziert auf kleinen Findlingen, in der Region zu verteilen.

Von Natalie Preißler