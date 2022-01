Bad Belzig: Neues Bürgerbündnis fordert öffentliche Aufklärung im Skandal um Stadtwerke 

Bad Belzig

Prüfen einer Klage auf Amtshaftung, Hilfe von der brandenburgischen Landesregierung und Unterstützung für geschädigte Kunden der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH.

Mit einem klaren Forderungskatalog und dem Appell für öffentliche Aufklärung des Stadtwerkeskandals hat sich jetzt ein neues Bürgerbündnis in der mittelmärkischen Kreisstadt formiert. Die engagierten Teilnehmer fordern sofortige Transparenz und ein Ende des Schweigens der verantwortlichen Politiker. Zudem spreche sie sich gegen die Zerschlagung und einen Ausverkauf der Stadtwerke aus.

„Zerbrochen ist genug, wir müssen jetzt nach Lösungen suchen. Wir wollen nicht alles besser wissen und schlechtreden, aber der Schaden wird immens sein“, erklärte der geschäftsführende Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig (WBG), Steffen Tschiersch. „Es werden sich daraus erhebliche Forderungen ergeben“, mutmaßte er.

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH betreibt das Heizwerk Klinkengrund in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Der bekannte Geschäftsführer ist einer der Initiatoren des neuen Bündnisses. „Ich bin sehr verwundert darüber, dass nicht seit Ende November vorigen Jahres von der Staatsanwaltschaft nach allen Seiten ermittelt wird“, sagte Tschiersch. „Und ich bin verwundert darüber, dass die Bad Belziger so ruhig zuschauen, wie ihre Stadt zerstört wird.“

Der Manager warnte zudem vor einer privaten Pleitewelle in der mittelmärkische Kreisstadt infolge der Insolvenz der Stadtwerke. „Das Problem ist, dass es die Privatinsolvenzen geben wird im nächsten Jahr, die alleinstehende Rentnerin mit geringer Rente kann keine 800 Euro Nachzahlung leisten. Wie soll das gehen?“, fragte er.

Runder Tisch Energie in Bad Belzig lädt zu Treffen des Bürgerbündnisses ein

Mutmaßlich Spekulationen an der Börse und Missmanagement des inzwischen entlassenen Stadtwerkechefs Hüseyin Evelek haben in die Insolvenz geführt. Wie berichtet, soll ein Schaden im achtstelligen Eurobereich entstanden sein.

Eingeladen zu dem ersten Treffen hatte die Bürgerinitiative (BI) Runder Tisch Energie. Sie hatte sich vor einem Jahr anlässlich des Protestes gegen die nach wie vor umstrittene Erhöhung der Fernwärmepreise gegründet. Nun möchten einige Mitglieder das neue Bürgerbündnis ins Leben rufen. Einen Namen dafür gibt es noch nicht.

Auch der Mitorganisator des neuen Bündnisses und der BI, Martin Schieder, prophezeite erhebliche Konsequenzen für die Kunden. „Es werden hunderte Familien in ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, die Energiepreise sind nicht zu stemmen“, warnte er. „Allein Strom mit 100 Euro mehr im Monat ist von vielen nicht zu leisten.“ Die Energiekosten seien längst zur zweiten Miete geworden, so Schieder.

Greift die Amtshaftung für den Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig GmbH?

Er erklärte, dass es eine Amtshaftung für den Aufsichtsrat und den Bürgermeister gebe. „Die Kommune muss für ihre Fehler einspringen, das wird ein riesengroßer Angriffspunkt für den Insolvenzverwalter“, sagte er.

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hat ihren Sitz in der Mauerstraße 17 in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Für das coronabedingt in nur kleiner Runde abgehaltene Treffen hatte Pfarrer Burkhard Stegemann den Saal der Katholischen Gemeinde Sankt Bonifatius in Bad Belzig zur Verfügung gestellt. Unter den insgesamt zwölf Teilnehmern waren auch Bad Belzigs Altbürgermeisterin Hannele Klabunde-Quast, der ehemalige Kurdirektor Christian Kirchner, die Marketingchefin der Stein-Therme, Gundula Wüstenhagen, und der frühere Geschäftsführer von Regiobus Potsdam-Mittelmark, Hans-Jürgen Hennig.

Als Gäste anwesend waren die beiden kommissarischen Stadtwerkegeschäftsführer Thomas Tanneberg und Eckhard Schindelhauer.

Bad Belziger Bürgermeister Roland Leisegang versteckt sich hinter Anwälten

Hans-Jürgen Hennig forderte, dass jetzt ein Ruck durch Bad Belzig gehen müsse. „Wir müssen verhindern, dass es wieder nichtöffentliche Veranstaltungen gibt. Es ist falsch, dass sich der Bürgermeister und die Stadtverordneten verstecken, sie sind verantwortlich als Gesellschafter“, erklärte Hennig. „Es ist eine Schande, dass der Bürgermeister sich hinter teuren Anwälten versteckt und sich die Wahrheit schönredet“, kritisierte er. „Der Kredit ist äußerst fragwürdig.“

Damit meinte der frühere Regiobus-Chef das von der Stadtverordnetenversammlung in zwei nichtöffentlichen Sitzungen im Dezember vorigen Jahres beschlossene Darlehen aus der Stadtkasse für die Stadtwerke Bad Belzig GmbH über 1,6 Millionen Euro.

Gleichzeitig forderte Hennig, dass sich das Bürgerbündnis in der Öffentlichkeit zeigen und sein Anliegen erklären müsse. „Wir müssen den weiteren Prozess beobachten und dabei unbedingt auf Öffentlichkeit achten“, sagte er.

Zudem übte Hans-Jürgen Hennig scharfe Kritik an den Verantwortlichen für die Stadtwerke-Pleite. „Dummheit, Faulheit und Überheblichkeit haben zu dem Desaster geführt“, sagte er. „Ein eigentlich gesundes Stadtwerk wurde an die Wand gefahren.“

Christian Kirchner moniert Untätigkeit des Bürgermeisters von Bad Belzig

Der frühere Geschäftsführer der Kurgesellschaft und der Therme, Christian Kirchner, übte heftige Kritik an Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). „Gibt es eigentlich irgendwelche Anhaltspunkte für Aktivitäten des Bürgermeisters?“, fragte er in die Runde. „Ich hätte kein Weihnachtsfest gehabt, sondern wäre herumgefahren und hätte mich entschuldigt und die Leute beruhigt“, so Kirchner. „Wissen die eigentlich, welchen Schaden sie angerichtet haben?

Hannelore Klabunde-Quast sagte, es habe aus ihrer Sicht keine Kontrolle über die Stadtwerke stattgefunden. „Wir dürfen nie vergessen, dass die Kunden nicht nur Kunden, sondern auch die Eigentürmer sind“, sagte sie. „Jetzt geht es erst einmal um das pure Überleben. Nur wenn es uns gemeinsam gelingt, die Stadtwerke zu retten, haben wir etwas erreicht.“

Von Hermann M. Schröder