Bad Belzig

Bier oder Whisky? Dank einer neuen Kreation muss man sich in Bad Belzig nicht mehr zwangsläufig für eines der beiden entscheiden. Der Experimentierfreude des Junior-Chefs Tim Eggenstein ist es zu verdanken, dass seit Mai 2020 auch ein Whiskybier zum Sortiment der Bad Belziger Old Sandhill Brauerei und Destillerie gehört. Und damit auch die Damenwelt sich angesprochen fühlt, wird die neue Braukreation in Sektflaschen abgefüllt.

Ein süffiges Bier mit malziger Komponente und im Abgang kommen Karamell- und Vanillenoten des Whiskys zum Tragen: So preist Eggenstein den Geschmack des fertigen Produktes an. „Wir haben uns familienintern durchprobiert“, sagt der 27-jährige gelernte Brauer und ausgebildete Edelbrand-Sommelier. Etwa ein halbes Jahr brauchte es, bis der Geschmack allen zusagte. Weitere sechs Monate später stand das Design und auch die Genehmigungen für den Verkauf waren eingeholt.

Anzeige

Inspiration aus Schottland

Die Idee hat er sich teilweise bei den Schotten abgeguckt. War er doch für ein Praktikum in Cork und erlebte, wie erfinderisch die Brauer vor Ort mit verschiedenen Alkoholika umgingen. Das musste doch auch in der Destillerie in der Heimat möglich sein, so sein Gedankengang.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie In der Bad Belziger Old Sandhill Brauerei und Destillerie wird seit Mai auch ein Whiskybier hergestellt.

Die wechselvolle Geschichte des Hauses aus dem 17. Jahrhundert trifft mit dem Inventar im Untergeschoss auf modernes Equipment. Hier wird mittels Computertechnik gesteuert. „Es erleichtert uns die Arbeit ungemein“, erzählt Eggenstein aus dem Arbeitsalltag. Aktuell sind mit ihm zwei weitere Mitarbeiter mit der Bier- und Whiskyherstellung betraut. Einer davon ist Auszubildender.

Jeder Tropfen Alkohol wird steuerlich erfasst

Seit 2007 werden hier klassisch helle, dunkle und Spezial-Biere gebraut. Die Destille kam im Jahr 2012 dazu und stammt vom Bodensee. „Das Besondere daran ist, dass wir in einem Brennvorgang etwa 35 Liter 80-prozentigen Alkohol herstellen können“, erklärt Eggenstein. Dieser Vorgang dauert zwischen drei und vier Stunden.

Junior-Chefs Tim Eggenstein hat sich in Schottland Inspiratione für das neue Produkt geholt. Quelle: Natalie Preißler

Mit 42 Plomben an der Destille wird sicher gestellt, dass jeder Tropfen Alkohol steuerlich erfasst wird. Aktuell liegt die Branntweinsteuer bei gut 13 € pro Liter reinem Alkohol. Für den Whisky kommt nur der Mittellauf zum Einsatz.

Um die etwa 15 Tonnen Gewicht an Eichenfässer im Obergeschoss lagern zu können, wurden bei einer Sanierung des Hauses im Jahr 2007 Stahlträger in die Bodenkonstruktion eingezogen. Inzwischen ist so eine Traglast von 400 Kilogramm pro Quadratmeter gewährleistet. Die Fässer selbst fassen 200 Liter.

Wie der Geschmack in den Whisky kommt Die Fässer der Old Sandhill Destillerie bestehen aus Hartholzgewächsen. Zum Einsatz kommen dabei Holz der deutschen Eiche aus Brandenburg und andere Eichensorten aus dem Spessart sowie amerikanisches Eichenholz aus dem US-Bundesstaat Missouri. Wie intensiv der Geschmack des Whiskys ist hängt von der Holzart, der Häufigkeit der Nutzung eines Fasses bzw. auch von vorheriger Befüllung, zum Beispiel mit Portwein oder Sherry, ab. Genutzt werden die Fässer jeweils drei Mal. Bevor sie zum Einsatz kommen, werden sie „getoastet“. Das heißt von innen ausgebrannt, wobei zum Beispiel auch Karamellnoten durch den späteren Kontakt mit Wasser und Alkohol entstehen. In die 200-Liter-Fässer kommen 80-prozentiger Alkohol und destilliertes Wasser, bis etwa eine Konzentration von 55 Volumenprozent Alkohol erreicht sind. Nach der Reifung bzw. Lagerzeit bleiben zwischen 140 bis 170 Liter Whisky übrig. Da der Alkohol leicht flüchtig ist, gehen durch den so genannten „Angels’ share“ pro Jahr bis zu 4 Prozent Verdunstungsanteil an Alkohol durch die Holzfässer an die Umgebung verloren. Generell gilt: umso länger Whisky gelagert wird, umso intensiver ist der Geschmack. Kommt das Fass jedoch erstmals zum Einsatz, kann der Geschmack auch bereits nach einer kurzen Lagerungszeit intensiv sein. Drei Jahre und einen Tag muss ein Whisky hierzulande jedoch gereift sein, um als solcher bezeichnet zu werden. Sorten, die in einem deutschen Eichenfass lagern haben eine kräftige, würzige Note. Die amerikanische Eiche hingegen verleiht dem Whisky einen weichen bis hin zu einem vanilligen Geschmack.

Führungen vorübergehend ausgesetzt

Durch das so genannte Steuerlager werden normalerweise auch Führungen angeboten. Da der Corona-Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, ist das Angebot momentan nicht möglich. So fallen auch die damit verbundenen Whisky-Tastings aus.

Der Whisky, der bei der Herstellung des Whiskybiers zum Einsatz kommt, stammt aus den amerikanischen Eichenfässern. Das Bier hat eine besonders malzige Note. Haltbar gemacht wird es mittels Pasteurisierung. So ist mindestens drei Monate unbedenklich genießbar.

Granitsteine statt Eiswürfel

Apropos genießen: Beim Junior-Chef der Destillerie sind Eiswürfel im Whisky ein No-Go. „So wird der Whisky unkontrolliert runtergekühlt und zusätzlich verwässert“, sagt er. Wer kühlen möchte, dem empfiehlt er Granitsteine, die zuvor im Tiefkühlschrank gelagert wurden. Die ideale Trinktemperatur liegt zwischen 15 und 18 Grad Celcius.

Lesen Sie auch: Auktion in Schottland: Dieser Whisky ist 947.000 Euro wert

Das Bad Belziger Whiskybier verbindet nicht nur Liebhaber herber und süßlicher Getränke, sondern auch die bevorzugten Alkoholika zwischen den Jahreszeiten. Während der Whisky in den warmen Monaten regelrecht in ein Sommerloch fällt, sinkt im Herbst und Winter die Nachfrage nach Bier und es wird wieder zu Destillaten gegriffen. Mit dem Whiskybier wird diese Lücke nun geschlossen.

Von Natalie Preißler