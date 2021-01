Bad Belzig: Online-Wettbewerb sucht kreative „Glücklichmacher!“

Bad Belzig

„Was bedeutet Glück für dich?“ oder „Wer oder was macht dich glücklich?“: Unter dieser Fragestellung starten Schul- und Jugendsozialarbeiter aus Bad Belzig, das Diakonische Werk Potsdam-Mittelmark, die Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) und der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) einen kreativen Online Wettbewerb zum Thema „Glücklichmacher!“. Die vier ersten Plätze können eine Polaroidkamera gewinnen.

„Der Aufruf richtet sich an Teilnehmer zwischen sechs und 18 Jahren, die in Bad Belzig und Umgebung wohnen oder in der Kurstadt zur Schule gehen“, sagt Silvana Näthe vom Diakonischen Werk Potsdam-Mittelmark stellvertretend für alle Initiatoren. Zeichnen, basteln, fotografieren, ein kleines Video erstellen, nähen oder modellieren, alles ist erlaubt.

Einsendeschluss:

31. März

Die Vergabe der Platzierungen erfolgt in verschiedenen Altersgruppen (1. bis 3. Klasse, 4. bis 6. Klasse, 7. bis 9. Klasse und 10. bis 12. Klasse). Die jeweils vier ersten Plätze der Altersgruppen gewinnen als Preis eine Polaroidkamera.

Zweitplatzierte ein Saisonticket fürs Freibad und die dritten Plätze bis zur sechsten Klasse einen Eisgutschein und in den Klassenstufen sieben bis zwölf einen Dönergutschein. Beide Gutscheine haben jeweils einen Wert von 20 Euro und werden pro Klassenstufen in vierfacher Form vergeben.

Wichtig ist deshalb, mit der Einsendung den Namen und die Klassenstufe mitzuteilen. Vorab sollte die Teilnahme aus Datenschutzgründen mit deinen Eltern abgesprochen und eine Erlaubnis eingeholt werden.

Die Beiträge können bis zum 31. März an @zuhause_in_badbelzig auf Instagram oder an 01520/39 63 364 via WhatsApp geschickt werden.

Von Natalie Preißler