Bad Belzig

Es sollte ein kleiner Gaudi sein, ein weihnachtlicher Reigen mit Weihnachtsmännern auf Simsons, wo doch das Jahr an sich wenig besonderes zu bieten hatte. Nun ist die weihnachtliche Ausfahrt der „Alten Eisen“ am Heiligabend durch Bad Belzig abgesagt. Die Organisatoren sind traurig, aber kündigen für 2021 einen neuen Versuch an.

Die Vorfreude der Zweirad-Fans in Bad Belzig und Umgebung ist der Ernüchterung gewichen. Das Ordnungsamt hat sich nach der Berichterstattung der MAZ an den Organisator Steffen Mierig gewandt und gebeten „unnötige Aktivitäten zu unterlassen“. Ein direktes Verbot wurde zwar nicht ausgesprochen, aber daraufhin fiel die Entscheidung: „Wir werden unter diesen Umständen offiziell von unserem Vorhaben absehen und unser Glück im nächsten Jahr versuchen.“

Absage ist keine Überraschung

Schade ist dies auch für Paul Kienow aus Grubo, der 19-Jährige hatte sich auf die Ausfahrt gefreut. Endlich mal wieder was anderes, wo doch die Kontakte zu Freunden schon ausbleiben und Freizeitgestaltung sich auf ein Minimum beschränkt. „Dann kann das Weihnachtsmannkostüm erstmal zurück“, so seine Mutter Antje Kienow, die ihrem Sohn gern den Spaß gegönnt hätte. Es hätte ja jeder auf seinem eigenen „Ofen“ gesessen, da wäre das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln ohne Probleme möglich gewesen.

Dennoch ist die Absage unter den vielen anderen im Corona-Jahr 2020 keine Überraschung mehr und wird angesichts der aktuellen Infektionszahlen zwar bedauert, aber schweren Herzens akzeptiert. Die Hoffnung, sich im nächsten Jahr daran erfreuen zu können, lässt ein bisschen Vorfreude im Hinterkopf verweilen.

Beschäftigung gebe es auf dem Dorf wie in Grubo auch in Corona-Zeiten genug, langweilig werde es nicht, so Antje Kienow. Dann wird halt an anderer Stelle eine Ausfahrt im Familienkreis organisiert. Und der „Habicht“ plus dick angezogenem Paul tourt halt über die Dörfer statt durch die Kurstadt.

Von Natalie Preißler