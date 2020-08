Bad Belzig

Es kann explodieren oder brennen. Polizei und Feuerwehr haben die Burg Eisenhardt in Bad Belzig weiträumig abgesperrt. In einem Pkw haben Polizisten um 9.50 Uhr einen unbekannten und vor allem verdächtigen Gegenstand gefunden.

Spezialisten sind im Einsatz

„Wir gehen zunächst davon aus, dass er gefährlich werden kann“, so Heiko Schmidt, Pressesprecher der Polizeidirektion West auf MAZ-Nachfrage. Es seien Spezialisten vom Landeskriminalamt angefordert. „Sie kennen sich damit aus.“

Die Polizei hat einen verdächtigen Gegenstand in einem Pkw auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig entdeckt und alles abgesperrt. Sie geht davon aus, dass er gefährlich sein kann. Die Feuerwehr ist auch im Einsatz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Experten sollen beurteilen, inwiefern der entdeckte Gegenstand für Leib und Leben eine Gefahr darstellt. Dafür bringen sie jede Menge Technik mit. Bis dahin darf sich niemand dem Pkw nähern.

Nach MAZ-Informationen ist der Betreiber des Burghotels der Halter des betroffenen Fahrzeugs. Nähere Details zum Fund des Gegenstandes wollte die Polizei zur Stunde noch nicht mitteilen. Der Einsatz dauert weiterhin an.

Unterdessen haben Polizei und Feuerwehr alle Personen in der näheren Umgebung evakuiert, die Burg geräumt. Es ist ein Sperrkreis eingerichtet, der nicht betreten werden darf. Zur Absicherung bleiben die Feuerwehrleute vorerst noch vor Ort.

Festnahme bei Polizeieinsatz

Schon seit mehreren Wochen und Monaten hält der Betreiber des Burghotels den Hohen Fläming in Atem. Erst Ende Juli nahm ihn die Polizei bei einem Einsatz an der Burg fest. Er hatte zwei Polizisten verletzt. Dem ging ein Beinahe-Unfall in der Dorfstraße in Mörz voraus – dem Heimatort des Beschuldigten.

Der Text wird fortlaufend aktualisiert.

Von Marcus J. Pfeiffer