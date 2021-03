Bad Belzig: Polizisten fischen Drogenfahrer aus dem Verkehr

Bad Belzig

Polizisten auf Streife haben am frühen Montagnachmittag in der Brandenburger Straße in Bad Belzig eine Drogenfahrt beendet. Gegen 13.20 Uhr stoppten sie den Fahrer eines VW Caddy im Rahmen einer normalen Verkehrskontrolle. Da der Mann eindeutige Auffälligkeiten zeigte, baten die Beamten den Fahrer noch vor Ort zum Drogenschnelltest.

Sie hatten den richtigen Riecher, denn der Test zeigte ein positives Ergebnis für den Konsum von Amphetaminen. Auf Nachfrage übergab der 34-Jährige noch weitere betäubungsmittelähnliche Substanzen an die Polizisten. Anschließend musste der Mann die Beamten für eine Blutprobe zum Klinikum in Bad Belzig begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, zudem muss sich der 34-Jährige nun wegen einer Ordnungswidrigkeit und einer Straftat verantworten.

Von MAZ