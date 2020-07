Bad Belzig

Polizisten haben in der Nacht zum Sonntag zwei Dieseldiebe auf frischer Tat ertappt, als sie um 00.50 Uhr das Gewerbegebiet an der Brücker Landstraße in Bad Belzig bestreiften. Dabei fiel ihnen ein rumänischer Kleintransporter auf, der ungewöhnlich neben einem Sattelzug abgestellt war.

Bei einer Kontrolle erkannten die Polizisten, dass der Tankdeckel des Lkw offen stand und sich wohl kein Diesel mehr darin befand. Im Kleintransporter hingegen stellten sie Schläuche, mehrere Dieselkanister und eine fest im Wagen verbaute Dieselpumpe fest. Offenbar war der Kleintransporter direkt für solche Taten umgebaut.

Polizei nimmt zwei Dieseldiebe fest

Einer der beiden Diebe erlitt während der Kontrolle einen gesundheitlichen Zusammenbruch. Ein Arzt hatte ihn medizinisch untersucht. Im Anschluss kamen beide Dieseldiebe – 30 und 45 Jahre alt rumänischer Herkunft – ins Gewahrsam der Polizei nach Brandenburg. Die Polizisten nahmen sie vorläufig fest.

Der Kleintransporter gilt nun als Beweismittel und wurde sichergestellt. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf. Die Ermittlungen dauern an. Sie werden seitens der Kriminalpolizei geführt.

Von Marcus J. Pfeiffer