Bad Belzig

Als leidenschaftlicher Busfahrer dreht Hans-Jürgen Hennig gerne mal am ganz großen Rad. „Es macht einfach Spaß“, sagt der langjährige Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam-Mittelmark mit einem breiten Lächeln. Wenn er Zeit hat und Not am Mann ist, setzt er sich schnell selber an den Lenker. Besser, als wenn eine Linie ausfallen muss.

Zur Galerie Hans-Jürgen Hennig ist Verkehrsmanager durch und durch. Vor dem Aufbau von Regiobus Potsdam-Mittelmark hat er schon manch andere Aufgabe in dieser Sparte gewuppt.

Deshalb kann sich der heute 67-Jährige auch jetzt noch ganz gut an einen seiner ersten Arbeitstage in Bad Belzig erinnern. Das war im Mai 2012 und Hans-Jürgen Hennig erreichte die Hiobsbotschaft seines Fahrdienstleiters: „Der Kollege für den Bus nach Baitz ist krank, wir haben auf die Schnelle niemand anderen, den wir draufsetzen können!“

Doch das war nicht irgendeine Linie, das war der Schulbus nach Bad Belzig. „Ich habe nicht lange überlegt und gesagt: Dann fahre ich eben selbst, gebt mir die Schlüssel.“

Der Fahrdienstleiter habe ihn höflich darauf hingewiesen, dass neben einer Busfahrerlaubnis auch ein Personenbeförderungsschein, der sogenannte P-Schein, für diesen Einsatz nötig sei. „Habe ich beides“, hat Hans-Jürgen Hennig nur knapp in die erstaunte Runde gerufen und schon ging es ab auf die Straße. Keiner der Schüler musste laufen.

Chef von Regiobus Potsdam-Mittelmark fährt selber 5000 Kilometer Bus im Jahr

„Früher bin ich selbst rund 50.000 Kilometer im Jahr Bus gefahren, heute sind es höchstens noch ungefähr 5000“, sagt der studierte Verkehrsingenieur.

Demnächst muss er erst einmal auf diese Einsätze verzichten. Denn Hans-Jürgen Hennig geht nach mehr als 40 aufregenden und denkbar abwechslungsreichen Berufsjahren in den Ruhestand. Zum Jahresende übergibt er – um mal im Bild zu bleiben – den Lenker des Unternehmens an seinen Nachfolger Martin Grießner. Seit sechs Monaten arbeitet er ihn schon ein. An eines müssen sich Hennigs Kollegen dann allerdings gewöhnen: Ihr neuer Chef hat keinen P-Schein.

Martin Grießner (r.) wird Nachfolger des Regiobus-Geschäftsführers Hans-Jürgen Hennig (l.). Quelle: regiobus

Fast zehn Jahre lang hat der studierte Ingenieur für Verkehrswesen das Unternehmen geführt. Hennig hatte im Mai 2012 die damalige Verkehrsgesellschaft Belzig (VGB) als Geschäftsführer übernommen. Vorher war der gebürtige Görlitzer Leiter des Stadtverkehrs in Tübingen, Baden-Württemberg.

In Potsdam-Mittelmark hat Hans-Jürgen Hennig dann auf Beschluss des Kreistages die Firma Regiobus Potsdam-Mittelmark aufgebaut. Sie ging 2017 an den Start und ist das Ergebnis der Fusion der VGB und der aus der Gesellschaft Havelbus hervorgegangenen Beelitzer Verkehrsgesellschaft.

Regiobus Potsdam-Mittelmark hat heute 450 Mitarbeiter auf fünf Betriebshöfen in Bad Belzig, Werder/Havel, Beelitz, Stahnsdorf, und Babelsberg. Zudem gibt es noch zwei Betriebsteile in Brandenburg an der Havel und in Ziesar.

Man nennt Hans-Jürgen Hennig auch respektvoll „Mister Plusbus“

Das Unternehmen hat 160 Busse im Einsatz und bedient derzeit 67 Linien in Potsdam-Mittelmark. „Davon führen mehrere auch nach Berlin, Potsdam und Brandenburg an der Havel“, erklärt Hans-Jürgen Hennig nicht ohne Stolz.

Weil er sich auch besonders für die, auf das Erreichen von anderen Anschlüssen getakteten, Plusbuslinien stark gemacht hat, nennt ihn in der Branche auch schon mal der eine oder andere respektvoll „Mister Plusbus“.

Das ist der Rest der Torte, die Hans-Jürgen Hennig, der scheidende Geschäftsführer von Regiobus Potsdam-Mittelmark, an seinem letzten Arbeitstag von seinen Kollegen geschenkt bekam. Quelle: Hermann M. Schröder

Hans-Jürgen Hennig ist Verkehrsmanager durch und durch. Wenn man ein Klischee bemühen wollte, könnte man getrost behaupten, der Mann habe Benzin im Blut. Vielleicht liegt das ja daran, dass er am gleichen Tag wie Carl Benz Geburtstag hat, dem 25. November?

Dabei wollte der gebürtige Sachse eigentlich mal zur See fahren. „Das war mein ganz großer Traum.“ Als Schüler konnte er sämtliche relevanten Seemannsknoten und das Morsealphabet auswendig. „Ich habe Flaggensignale gelernt und alle Bücher über Seefahrt gelesen, die ich kriegen konnte“, berichtet Hans-Jürgen Hennig. Fast ahnt man ein bisschen Fernweh in seinen Augen.

Seefahrtsschule in Wustrow erteilt Hans-Jürgen Hennig eine Absage

Doch dann kam die herbe Enttäuschung. Die Seefahrtsschule in Wustrow gab ihm eine Absage. „Weil ich keinen metallverarbeitenden Beruf erlernt hatte“, erklärt Hans-Jürgen Hennig. Auch die Volksmarine wollte ihn nicht. Er war geplatzt, der Traum von der Seefahrt, einfach so. Also, was tun nach dem Abitur?

Regiobus-Chef Hans-Jürgen Hennig am Lenkrad des Ikarus 66. Der 52 Jahre alte Oldtimer aus Budapest ist fast fertig restauriert. Quelle: Hermann M. Schröder

„Ich wollte dann irgend etwas mit Motoren machen und habe mich für die Studienrichtung Verkehrsingenieurwesen an der Verkehrshochschule in Dresden entschieden“, berichtet der Regiobus-Chef. Er habe die Fachrichtung „Kraftverkehr und städtischer Nahverkehr“ gewählt. Und gleich im zweiten Studienjahr stand der Erwerb des Lastwagenführerscheins auf dem Programm.

Von 1973 bis 1977 hat Hans-Jürgen Hennig in der Elbmetropole studiert. Die erste Anstellung führte ihn dann nach Pasewalk, damals Bezirk Neubrandenburg, in die Abteilung Verkehr der Kreisverwaltung. „Eine tolle Zeit, die hat mir unheimlich viel gebracht“, erinnert er sich heute noch gern zurück. Die „Winterschlacht“ 1978/79 und der Bau der Umgehungsstraße, der damaligen F 109, waren besondere Herausforderungen.

Verkehrsdirektor beim Kraftverkehr Görlitz: verantwortlich für 1000 Mitarbeiter

Danach fing Hennig in der alten Heimat, beim Kraftverkehr Görlitz an und war dort von 1980 bis 1991 unter anderem Chef des Personenverkehrs. Damals ganz normal: Nach oder auch vor der eigentlichen Arbeit als Leiter musste er den einen oder anderen Bus steuern. „Auf der Linie Z3 zwischen Görlitz und Cottbus hatte ich während einer Schicht drei Reifenpannen“, erinnert er sich. Das hieß einmal wechseln und zweimal montieren. Danach waren die Arme schwer.

Später als Verkehrsdirektor war er ab 1985 für 1000 Mitarbeiter zuständig. Ihm unterstanden 150 Busse, 250 Lastwagen, 20 Taxen, 20 Fahrschulwagen und 20 Straßenbahnen. Ein gewaltiger Fuhrpark.

Daniel Radom (l.) und Hans-Jürgen Hennig am Ikarus 66. Quelle: Hermann M. Schröder

„Dann hat die Treuhand den Betrieb zerlegt.“ Bis 1995 arbeitete Hans-Jürgen Hennig dann als Verkaufsleiter für Pkw und Nutzfahrzeuge bei Mercedes-Benz in Görlitz. Als die Firma 1995 verkauft wurde, wechselte er in die Stadtverwaltung und leitete fortan die Abteilung Verkehrsplanung.

Dann meinte es das Schicksal nicht gut mit Hans-Jürgen Hennig. Görlitz verlor die Kreisfreiheit, die Verkehrsgesellschaft wurde an den französischen Staatskonzern SNCF verhökert und seine Ehe ging in die Brüche. Mit seiner ersten Frau hat er zwei mittlerweile erwachsene Söhne.

Zeit für einen Neuanfang. Den wagte der Sachse in Baden-Württemberg. Am 1. Februar 2007 übernahm er die Leitung der Abteilung Stadtverkehr in der Tübinger Verwaltung. „Das war ein riesengroßer Wechsel.“

In dieser Zeit lernte er auch Boris Palmer, dieser war gerade Bürgermeister geworden, kennen und schätzen, wie er rückblickend sagt. „Die Zusammenarbeit mit ihm war sehr intensiv, sehr fordernd“, so Hennig. „Aber Palmer ist einer der Politiker, die Wort halten, auch wenn es wehtut.“

Aufbau des Verkehrsbetriebes „TüBus“ in Tübingen

Die Stadt hatte damals keine eigene Verkehrsgesellschaft, sondern wickelte den Nahverkehr über Auftragnehmer ab. Schließlich erhielt Hans-Jürgen Hennig den Auftrag, einen eigenen Verkehrsbetrieb aufzubauen. Das war im Juni 2010. Ein halbes Jahr später rollte der erste „TüBus“ vom Hof. Der Betrieb war fertig.

Hans-Jürgen Hennig lernte in dieser Zeit viele nette Kollegen und Freunde kennen. Doch so leicht wird ein Sachse nicht warm im Ländle. Zudem hatte er eine alte Studienfreundin wiedergetroffen und, wie das Leben eben so spielt, sich in sie verliebt.

Weil seine jetzige Frau aber damals noch in Thüringen lebte, suchten die beiden einen passenden Ort fürs Zusammenziehen. Das sollte dann Potsdam-Mittelmark werden. „Ich habe diese Entscheidung nie bereut“, sagt Hans-Jürgen Hennig. „Bad Belzig ist unsere Heimat geworden.“

Hans-Jürgen Hennig, der scheidende Geschäftsführer von Regiobus Potsdam-Mittelmark, bekam dieses Fotobuch an seinem letzten Arbeitstag von seinen Kollegen geschenkt. Quelle: Hermann M. Schröder

Vor der vielen freien Zeit, die er nun als Rentner im Vergleich zu seinem Arbeitsleben hat, ist dem angehenden Ruheständler nicht bange. Familie Hennig hat drei Enkel und einen großen Freundeskreis. Dafür soll nun endlich mehr Zeit sein.

Haus und Garten halten auch ordentlich auf Trab. Jetzt zu Weihnachten ist es bunt und leuchtend geschmückt. „Das macht uns viel Freude, wir mögen das“, sagt Hans-Jürgen Hennig lächelnd. Den Strom für die LED-Lampen liefert die eigene Solaranlage.

Rouladen, Pizza, indisch: Hans-Jürgen Hennig ist leidenschaftlicher Hobbykoch

Außerdem kocht der Regiobus-Chef leidenschaftlich gern. Seine Rouladen seien „beliebt und berüchtigt“, berichtet er schmunzelnd. Kürbissuppe mit Bündnerfleisch und Orangen-Gremolata sei sein Lieblingsessen. „Ich experimentiere aber auch sehr gerne, zum Beispiel mit indischer Küche und der Pizzabäckerei mit originalem Mehl aus Italien.“

Und wenn dann noch Zeit ist, bastelt Hans-Jürgen Hennig gerne an seinem alten Benz. Der Mercedes 220 E der Baureihe W124 ist 1993 vom Band gerollt und hat immerhin schon 430.000 Kilometer auf der Uhr.

Nun möchte Hennig ihn so nach und nach wieder in den Originalzustand versetzen. „Am 1. Juli 2022 bekommt er dann das H-Kennzeichen.“ H wie historisch ist ein Nummernschild für anerkannte Oldtimer. „Es ist herrlich, wenn man am Wochenende mit dem Wagen ausfahren kann“, schwärmt er.

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD/l.) verabschiedet im Kreistag Hans-Jürgen Hennig in den Ruhestand. Quelle: Heike Schulze

Doch so „ganz nebenbei“ wird Hans-Jürgen Hennig in den kommenden Jahren der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark als Berater bei Verkehrsprojekten zur Seite stehen. Welche das sein könnten, mag er jetzt noch nicht sagen.

Zudem übernimmt der 67-Jährige im Juli kommenden Jahres den Vorsitz des Rotary Clubs in Bad Belzig. Für ein Jahr ist er dann der Präsident des Service-Vereins. „Ich bin mir sicher, mir wird nicht langweilig.“

Hans-Jürgen Hennig überführt neuen Bus aus Mannheim nach Bad Belzig

Und weil Hans-Jürgen Hennig eben gerne am großen Rad dreht, hat er es sich nicht nehmen lassen, noch kurz vor seinem Ruhestand mit sechs anderen Kollegen nach Mannheim zu fahren, um aus dem dortigen Mercedes-Werk sieben nagelneue Busse abzuholen und nach Potsdam-Mittelmark zu überführen. „Das war ein herrliches Gefühl, aus der Halle rauszufahren und dann bis nach Bad Belzig“, schwärmt der Manager.

Das Busfahren mag er sich noch nicht so schnell abgewöhnen. Deshalb hat sich Hans-Jürgen Hennig als Fahrer für die Landesgartenschau 2022 in Beelitz gemeldet. Dort setzt Regiobus unter anderem auch Elektrofahrzeuge als Shuttle ein. „Mein Busschein ist noch bis zu meinem 70 Geburtstag gültig“, erklärt der 67-Jährige schmunzelnd. „Und bis dahin möchte ich noch ein bisschen fahren.“

Von Hermann M. Schröder