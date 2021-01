Bad Belzig: RFT-Ausfall gefährdet Homeschooling im Lockdown

Bad Belzig

Im „Tal der Ahnungslosen“ müssen aktuell die Bad Belziger Kunden der RFT Kabel Brandenburg GmbH ausharren. Telefon und Internet sind teils seit sechs Tagen ohne Verbindung. Auch der Zugang zum Kabelfernsehen ist betroffen. Per Twitter schickte das Unternehmen am Sonntag eine kurze Meldung, dass die geplante Behebung der Störung offenbar nicht erfolgreich war. Man prüfe die Umstände und such nach einer schnellen Lösung. Doch dem Groll der Kunden ist auch mit blauen Emoji-Herzchen als Entschuldigung nicht geholfen.

Beschwerdeflut und unterirdischer Service

Endlich mal frei und Zeit für Kommunikation, aber nicht für RFT-Kunden in Bad Belzig. Auch das im Lockdown so wichtige Homeoffice fällt aus. „Seit sechs Tagen haben wir Internet und können unser Telefon nicht benutzen“, beklagt Paul Straeten, Anwohner im Lärchenweg. Fehlende Informationen, schlechter Kundenservice und selbst auf der Internetseite ruht still der See. Zu aktuellen Störungen gebe es „keine wichtigen Informationen“.

Beschwerdebriefe, negative Google-Bewertungen und geplante Kündigungen sind die Konsequenzen der Feiertags-Panne, die eigentlich schon seit Monaten mit einer instabilen Verbindung zu Netzausfällen und niedrigen Downloadraten führt. Und zu einer Beschwerdeflut.

Keine Stellungnahme des Unternehmens

Die Gründe können aufgrund der Funkstille und schlechter Erreichbarkeit des Unternehmens nur gemutmaßt werden. Überlastete Router und fehlender Ausbau und dazu ein unterirdischer Kommunikationsfluss, der die Fragen der Bad Belziger RFT-Kunden am Telefon teils dutzendfach unbeantwortet und nur die Kontaktaufnahme per Anrufbeantworter zulässt. Auch für die MAZ kein Durchkommen und keine Stellungnahme auf die angeforderte Pressemitteilung. So geht Kundenservice nicht.

Am 30. Dezember hieß es vonseiten des Anbieters im sozialen Netzwerk Twitter „Problem gefunden und gelöst“. Dass dies nicht der Fall ist, zeigen die Reaktionen der Bad Belziger drei Tage später auf Facebook. Dort finden sich die Betroffenen zusammen, um gemeinschaftlich gegen das Unternehmen Pläne zu schmieden. „Ich für meinen Teil werde schon meine zusätzlichen Kosten (Datenkosten fürs Handy und Internet-Stick) in Rechnung stellen und auch darauf drängen, dass uns ein Teil der Rechnung erlassen wird“, kündigte beispielsweise Kundin Sabine Müller an.

Homeschooling wird zur Herausforderung

Doch nicht nur Surf- und Fersehspaß ist unmöglich. Gerade Familien, die im Lockdown Homeoffice und Homeschooling kombinieren müssen, stehen vor einer großen Herausforderung. „Heute müssen unsere Kinder Homeschooling machen und meine Frau arbeitet im Homeoffice. Dies wird nur bedingt machbar sein. Die einzige Alternative ist für uns die Einrichtung eines privaten Hotspots über unser mobiles Telefon. Hier wissen wir aber nicht, ob für die beschriebenen Anforderungen die Internetverbindung ausreichen wird“, richtete sich Jens Gabriel mit einem Hilferuf per Mail an den RFT-Service und das Flämingecho.

Am Montagnachmittag scheint immer noch keine Lösung in Sicht. Unter dem Twitter-Post wird kommentiert, dass die Probleme noch immer bestehen. Es stellt sich berechtigt die Frage, ob RFT sich noch verlässlicher Anbieter nennen darf.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Von Natalie Preißler