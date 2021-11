Bad Belzig

Mit Blick auf die rasante Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus ist das Rathaus der Stadt Bad Belzig ab Montag, 29. November, bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Das gab die Stadtverwaltung jetzt bekannt. Trotz dieser Einschränkungen können Bad Belziger weiterhin im Rathaus vorsprechen, allerdings in der Regel nur nach einer Terminvereinbarung.

Dazu heißt es in der Mitteilung der Verwaltung: „Während der allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung erfolgen Dienstleistungen nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Einen Termin mit dem zuständigen Fachbereich vereinbaren Sie bitte telefonisch oder per E-Mail. In dringenden Angelegenheiten nutzen Sie bitte die Klingelanlage des Rathauses und klingeln bitte bei dem zuständigen Fachbereich.“

Bürgerbüro in Bad Belzig bleibt geöffnet

Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung bleibt für den Besucherverkehr weiter geöffnet, jeweils am Montag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr und am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, jedoch nur nach Terminvereinbarung. Am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr können Bad Belziger auch ohne Termin im Bürgerbüro vorsprechen. Gleiches gilt für die Öffnungszeiten am Freitag von 9 bis 12 Uhr und in den geraden Kalenderwochen am Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Terminbuchungen sind telefonisch unter 033 841/94 200, per E-Mail unter buergerbuero@bad-belzig.de oder auf der Internetseite der Stadt unter www.bad-belzig.de möglich. Wer einen Termin im Rathaus wahrnimmt, wird gebeten, die Abstands- und Hygienevorschriften zu beachten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Von MAZ