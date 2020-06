Ungewisse Zeiten für Reisebüro Gröschel

Bad Belzig

Für Andreas Kirchhof vom Reisebüro Gröschel in Bad Belzig sind das Tage voller Ungewissheit. Täglich erwartet er neue Informationen, wann es nach der Corona-Pandemie mit dem Reisen endlich weitergehen kann. Der erste Anstoß dafür ist schon getan: Die weltweite Reisewarnung wird ab 15. Juni für Europa aufgehoben. „Jetzt warten wir auf konkrete Angebote der Reiseveranstalter“, so Kirchhof. Schließlich könne er auch nur das verkaufen, was da ist.

Sommerurlaub hängt von Ländern ab

Keine Flüge und geschlossene Hotels: Das ist seit Wochen die Realität. Das Reisen in andere Länder ist seit März tabu. Allmählich kommt aber wieder Bewegung ins Spiel. Das Reiseverbot innerhalb Deutschlands ist nahezu aufgehoben. Jetzt scheint der Sommerurlaub am Mittelmeer oder im hohen Norden in greifbarer Nähe zu sein. Das hängt laut Andreas Kirchhof aber auch von den einzelnen Ländern ab. Die würden nämlich alle ihr eigenes Ding machen.

Noch sind die Strände in den vielen Urlaubsregionen leer – richtig voll werden sie in diesem Jahr wohl nicht. Quelle: Armando Franca/AP/dpa

„Die meisten Länder öffnen ihre Grenzen für Touristen wieder Anfang Juli“, so Kirchhof. Für ihn ist dennoch sicher: Der Urlaub wird in diesem Jahr anders als sonst. Auch wenn die Flugzeuge wieder fliegen und Hotels öffnen dürfen, würden die Umstände andere sein: Kein Buffet und Maskenpflicht, um nur zwei Beispiele zu nennen. Der Vorteil: Es wird wohl nicht ganz so voll am Strand, wie in den vergangenen Jahren.

Katastrophe für die Reisebranche

Die Nachfrage an Reisen nimmt langsam wieder Fahrt auf, erzählt Andreas Kirchhof. Die letzten Wochen waren für ihn und seine Mitarbeiter besonders hart. „Auf einem Schlag ist alles weggebrochen“, sagt er. Was zunächst schleichend mit den Kreuzfahrten im asiatischen Raum und in der Karibik begann, mündete im März in einer Katastrophe für die gesamte Reisebranche. Auf einmal gab es ein weltweites Reiseverbot.

Bundesregierung hebt Reisewarnung auf Erstmals in seiner Geschichte hat das Auswärtige Amt am 17. März eine weltweite Reisewarnung für alle nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland ausgesprochen. Grund hierfür sind der stark eingeschränkte internationale Luft- und Reiseverkehr sowie die Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und Einschränkungen, die viele Länder anlässlich der Ausbreitung von Covid-19 erlassen haben. Auch Rückreisemöglichkeiten sind häufig eingeschränkt. Die weltweite Reisewarnung gilt bis zum 14. Juni fort. Die Bundesregierung hat am 3. Juni entschieden, dass die Reisewarnung für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ab dem 15. Juni aufgehoben und durch individuelle Reisehinweise ersetzt werden soll. Wie sich die Situation im Einzelnen nach dem 14. Juni darstellt, lässt sich gegenwärtig nicht belastbar sagen. Es wird eine gemeinsame EU-weite Regelung angestrebt.

„Auch wir mussten unser Geschäft vorübergehend schließen“, sagt Andreas Kirchhof. Er und seine Mitarbeiter waren dennoch nahezu täglich damit beschäftigt, die ganzen Stornierungen zu bearbeiten. „Wir haben mit unseren Kunden telefoniert, sie beraten und bei der Rückerstattung geholfen.“ Die meisten hätten großes Verständnis für die Situation gezeigt. Dennoch stand die ganze Geschäftsgrundlage von Gröschel-Reisen auf dem Spiel.

Fernreisen bleiben weiterhin tabu

Jetzt gibt es drei Arten von Kunden: Die einen haben ihre Reise schon gebucht und hoffen auf eine schnelle Antwort, ob alles wie geplant stattfinden kann. Die anderen stehen schon auf dem Zettel von Andreas Kirchhof. Sie warten darauf, dass es endlich wieder losgeht und sie ihren Urlaub buchen können. Es gibt aber auch jene, die Angst haben zu verreisen, aber schon gebucht haben. Durch die erloschene Reisewarnung können sie aber nicht mehr kostenlos stornieren.

Fernreisen bleiben auch weiterhin noch tabu. Quelle: dpa

Andreas Kirchhof muss sich jetzt an die Richtlinien der Reiseveranstalter halten. „Sie kommen den Kunden aber sehr entgegen“, lobt er. Trotz der vielen Lockerungen bleiben Fernreisen außerhalb Europas weiterhin tabu. Auch Kreuzfahrten wird es so schnell nicht geben – zumindest nicht vor dem 31. Juli. „Auch wir brauchen bei den Buchungen ein gutes Gewissen und die Bestätigung, dass das so klappt“, sagt Andreas Kirchhof.

Sommerferien beginnen zu früh

Stornierungen, Anfragen und Hilferufe von Kunden werden gewiss auch in den nächsten Tagen und Wochen beim Team von Gröschel-Reisen auf der Tagesordnung stehen. Brandenburg ist nämlich in der misslichen Lage, als eines der ersten Bundesländer schon am 25. Juni in die Sommerferien zu starten. Ein Urlaub in anderen Ländern ist da aber noch nicht möglich. „Bis Ende des Monats müssen wir noch alles stornieren und absagen. Danach hoffen wir auf Besserung.“

