Mitglieder der Bürgerinitiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig und deren Gäste treffen sich am 4. März 2022 im Gemeindesaal von Sankt Bonifatius in Bad Belzig. Der Fachbereichsleiter Soziales in der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark, Bernd Schade (M.), ist dabei. Quelle: Hermann M. Schröder