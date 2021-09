Bad Belzig

Wie verhalte ich mich, wenn ich im Wald ein hilfloses Tier finde? Warum ziehe ich beim Waldspaziergang lieber lange Hosen an? Wie verpacke ich meinen Proviant am umweltschonendsten? Und was mache ich, wenn ich in der Natur einen großen Müllhaufen entdecke?

Mit einem Waldquiz, in dem es um diese und weitere Fragen ging, stimmten sich die Schüler der Klasse 5 b der Bad Belziger Grundschule Geschwister Scholl in der vergangenen Woche auf ihren Projekttag ein. Er stand unter Überschrift „Brandenburger Waldfreunde räumen auf, für eine saubere, gesunde, plastikmüllfreie Zukunft“.

Bad Belziger Grundschüler erleben Waldprojekttag

Dazu eingeladen hatte die Oberförsterei Dippmannsdorf des Landesforstbetriebes Brandenburg aus Anlass des landesweiten Müllsammeltages. Vorbereitet waren fünf Stationen, an denen die Schüler ihr Wissen testen und gleichzeitig aktiv für den Umweltschutz tätig sein konnten. Dazu gehörte unter anderem der Bau eines Wildbienenhauses. Eingeteilt in fünf Gruppen starteten die 18 Schüler in den Projekttag.

Revierförster Jens Köppen erklärt den Schülern Sharon Waller, Ella Freyer, Jay Zygowski und Nick Voß (v.r.) die verschiedenen Baumarten. Quelle: Bärbel Kraemer

An der ersten Station erwartete sie der Mahlsdorfer Revierförster Jens Köppen. Auf einem Tisch hatte er Zweige von jeweils vier Laub- und Nadelbaumarten ausgelegt. Mit dem Zweig einer Eiche in der Hand stellt er die Frage: „Wer von euch weiß, was das für ein Baum ist“. Die Antwort lässt nicht auf sich warten – es wird aber knifflig, als der Revierförster einen weiteren Eichenzweig auf den Tisch legt. Den einer Roteiche. Geduldig erklärt er die markanten Unterscheidungsmerkmale von Traubeneiche und Roteiche anhand der Blattform.

Die Schüler hören aufmerksam zu, haben viele Fragen. Gemeinsam erarbeiten sie sich einen kleinen Wissensschatz rund um die heimischen Laubbäume und kommen dabei auch auf die Birke zu sprechen. Der mitgebrachte Birkenzweig ist schnell dem Baum mit der weißen Rinde zugeordnet. „Seht euch einmal um. Dort drüben steht eine Birke. Sie hat ihre Blätter verloren und stirbt ab“, so Köppen.

Waldumbau als Mittel in Zeiten des Klimawandels

Mit diesen Worten lenkt er das Gespräch auf den Klimawandel. Er erklärt, dass die Dürre in den Hitzesommern auch in hiesigen Wäldern Spuren hinterlassen hat, die Robinie zu den Baumarten der Zukunft zählt, wie notwendig der Waldumbau ist und dass Blühstreifen wichtig für die Artenvielfalt sind. „Die Schüler sind gut vorbereitet. An den Stationen können sie ihr Wissen auffrischen“, sagt der Förster, als die Gruppen wechseln.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An der fünften Station, wo Insekten im Mittelpunkt stehen und ein Wildbienenhaus gebaut wird, erwartet Lehrer Achim Wehrle die Kinder. Der Pädagoge, der zugleich Imker ist, hat Holz, Lehm, Gräser und Weidenzweige für den Bau bereit gelegt. Dabei ist nicht nur das theoretische Wissen der Kinder gefragt, sondern auch praktisches Geschick.

Lehrer Achim Wehrle erklärt Dorothea Uebe (v.l.), Farid Faqirzai, Jana Al Mokdad und Gleb Sinii, wie ein Wildbienenhaus gebaut wird. Quelle: Bärbel Kraemer

Sie arbeiten mit Bohrmaschinen, Sägen und Scheren und richten letztendlich in einer alten Bierkiste ihr Wildbienenhaus ein. Bei Karin Baran und Angela Mozcia am nächsten Stand geht es um das Thema Müll im Wald. Die Schüler staunen, als sie hören, dass es fünf Jahre dauert, bis ein Kaugummi im Wald verrottet ist, ein Stück Alufolie braucht sogar 25 Jahre. Das Waldquiz, mit dem sie sich auf den Projekttag eingestimmt haben, ist wieder im Gedächtnis. Damit verbunden der Vorsatz, das Pausenbrot künftig besser in der Brotbox als in Alufolie eingewickelt mit in die Schule zubringen.

Viel Müll in Brandenburgs Wäldern

Revierförster Lutz Hausig erklärt ihnen, dass jährlich 6500 Kubikmeter Müll in Brandenburgs Wäldern landen. „Das entspricht einem 6,5 Kilometer langen, einen Meter hohen und einen Meter breiten Müllberg“, so der Forstmann, bevor die Schüler in den Wald zum Müll sammeln aufbrechen. Als sich der Projekttag dem Ende neigt, zieht er eine positive Bilanz. Er sagt: „Der Tag war durch die Lehrer sehr gut vorbereitet und ich denke, er ist bei den Kindern gut angekommen. Alle wichtigen Waldthemen und die Probleme der Zeit konnten den Schülern erläutert werden.“

Von Bärbel Kraemer