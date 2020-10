Bad Belzig: Schüler des Fläming-Gymnasiums tragen jetzt einheitliche Masken

Bad Belzig

Einheitlich schwarz und mit Logo statt bunt und individuell ist nun das Bild der Corona-Masken bei Schülern und Lehrern am Fläming-Gymnasium in Bad Belzig. Zum Schulstart nach den Herbstferien hat René Mertens, die Vorsitzende des Schulfördervereins, dort am Montag insgesamt 1000 Mund- und Nasenmasken spendiert.

Kathrin Wiencek, die Leiterin des Gymnasiums, ist froh über diese Spende. „Damit können wir jetzt alle rund 700 Schüler sowie 50 Lehrer einmal mit den neuen Masken ausstatten“. Bisher waren alle auf private Schutzmittel angewiesen. „Vom Landkreis als Träger der Schule hatten wir eine Grundausstattung mit Ersatzmasken, die wir ausgeben konnten, wenn jemand seine private Maske mal vergessen hatte“, erklärt die Chef-Pädagogin.

„Jetzt stiften die Masken auch ein Stück mehr Identität“, sagt Kathrin Wiencek. Das auch für andere Artikel verwendete, stilisierte Logo mit den Initialen FGB prangt nun in bunten Buchstaben auf dem schwarzen Stoff. Das Material ist robust und waschbar. „Das ist viel besser als die Einmalmasken, die ja nur kurz benutzt werden können und daher viel zu viel Müll produzieren“, sagt die Schulleiterin.

Gut 2610 Euro hat der Förderverein aufgebracht für die spendierten Einheitsmasken. „Unterstützung erhielten wir von der Firma Abacus aus Brandenburg an der Havel, die diverse Werbeutensilien vertreibt“, erzählt René Mertens. „Der Geschäftsführer stammt aus Ziesar und hat selbst einen Sohn hier am Gymnasium“, erzählt der Chef des Fördervereins. Dennoch hat es das ganz Schuljahr über gedauert, bis die gleich zu Beginn bestellten und in Deutschland produzierten Masken nun geliefert werden konnten.

Gute Disziplin bei Maskenpflicht

Die Schulleiterin bescheinigt den Jungen und Mädchen sowie den Pädagogen „eine gut Disziplin beim Umgang mit der Maskenpflicht auf den Fluren der Schulgebäude“. Dort gilt anhand des Hygienekonzeptes unter anderem eine Einbahnstraßenregelung in den Häusern. „Bisher lief alles gut, wir hatten keine Corona-Fälle bei Schülern und Lehrern“, sagt Kathrin Wiencek am Montag gegenüber der MAZ.

Zur Herausforderung werde es nun in der kühler werdenden Jahreszeit jedoch, das strikte Lüften der Klassenräume konsequent beizubehalten. „Da müssen wir uns wohl jetzt etwas wärmer anziehen“, sagt die Schulleiterin. Technische Möglichkeiten sehe die Schule nicht, um die Raumluft frisch zu halten. Eine Klimaanlage gibt es auch im Fläming-Gymnasium nicht, die sich womöglich umrüsten ließe.

Bei den Schülerinnen und Schülern kommen die spendierten Masken gut an. „Die einheitlichen Masken sehen cool aus. Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, Masken zu tragen“, sagt Julia Josephine Balk. „Das ist auf jeden Fall besser als wieder Homeschooling zu machen“, sagt die Schülerin.

