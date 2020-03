Warum sich Schüler des Fläming-Gymnasiums für neue Mülleimer in der Stadt einsetzen

Bad Belzig

Die Frühlingssonne scheint und versorgt Rasenflächen und Frühblüher im Bad Belziger Klinkengrund mit Licht und Wärme.

Einige Meter weiter stehen ein Staubsauger und ein Drucker neben einem orangenen Beutel mit einer leeren Klobrille. Die Frühlingssonne bringt auch den illegal entsorgten Müll in der Hans-Marchwitza-Straße zum Vorschein.

Erst Mitte März hat eine Gruppe von Geocachern und Grundschülern im Klinkengrund aufgeräumt. Keine 14 Tage später sammelt sich bereits neuer Müll an Quelle: Fabian Lamster

Und das, obwohl erst am 14. März eine Gruppe von Grundschülern und Geocachern dort aufgeräumt haben. Dabei fanden sie einen alten Monitor in einem Busch, ein Grillrost, etliche Plastikdeckel von Kaffeebechern sowie Schnaps- und Bierflaschen an einem Spielplatz. Ein Foto des Einsatzes zeigt, dass in zwei Stunden fünf Müllsäcke gut gefüllt wurden.

Schüler haben drei Orte im Blick

Eigentlich wollten sich an besagtem Samstag auch Schüler des Fläming-Gymnasiums an der Aktion beteiligen. Unterstützt von der Lokalpolitikerin Mirna Richel ( CDU), hatten sie dazu aufgerufen, zusammen Müll im Klinkengrund zu sammeln und diesen entsprechend zu trennen, aber sagten ihr Vorhaben aufgrund der Corona-Pandemie ab.

„Es liegt einerseits zu viel Müll in der Stadt herum, der andererseits auch nicht richtig getrennt wird. Darum setzen wir uns für neue Mülleimer ein, deren Behälter Plastik-, Papier- und organischen Müll trennen“, sagt Schüler Thore Mahlow.

Charlotte Hildebrand (li.) und Katharina Berger (re.) haben zusammen mit Mitschülern an einem Supermarkt im Bad Belziger Klinkengrund den Flyer verteilt und ihr Projekt vorgestellt. Quelle: Thore Mahlow

Gemeinsam mit vier Mitschülern betreibt er das Projekt „ Müll in Mülleimer“ (MiM). Die Neuntklässler wollen sich dabei vor allem drei Orte in Bad Belzig vorknöpfen – und sauberer machen: den Klinkengrund, den Bahnhof und den Busbahnhof.

Geocacher von Idee der Schüler überrascht

Eben dort – im Klinkengrund – wollten sie am 14. März das erste Mal auf sich aufmerksam machen und mit Bad Belzigern Müll sammeln, aber genauso über Mülltrennung sprechen.

Dafür hatten sie Anfang März Flyer an einem Supermarkt im Viertel, im Fläming-Gymnasium und in der Touristeninformation der Stadt verteilt und erhielten so einige positive Rückmeldungen für ihre Idee.

„Das Konzept, gemeinsam Müll zu sammeln, ist nicht neu. Dabei aber auf Mülltrennung zu achten und die Menschen vor Ort darauf aufmerksam zu machen, ist mir neu“, sagt Tobias Schulz, der als Geocacher am 14. März im Klinkengrund aufgeräumt hat.

Die Schüler haben allein durch ihren Flyer den Kleinmachnower zum Nachdenken gebracht: „Mir war nicht bewusst, dass zum Beispiel verschmutztes Glas ohne Probleme recycelt werden kann“, sagt er.

In zwei Stunden sammelte eine Gruppe von Geocachern und Grundschülern den Klinkengrund nach Müll ab, der anschließend abgeholt wurde. Quelle: Tobias Schulz

Lokalpolitikern unterstützt Schülerprojekt

Dass sich die Schüler des Fläming-Gymnasiums für neue Mülleimer einsetzen, bei denen Mülltrennung möglich ist, befürwortet Projektbetreuerin Mirna Richel.

Die 47-Jährige begleitet sie in ihrem Vorhaben und bringt sie mit Entscheidungsträgern der Stadt ins Gespräch. „Es ist mir wichtig, die Jugendlichen bei ihrem Vorhaben zu begleiten und dafür zu sorgen, dass mögliche Hürden sie nicht demotivieren“, sagt Mirna Richel.

Sie hat sich um das Drucken der Flyer gekümmert und die Schüler angeregt, ein Profil im sozialen Netzwerk „ Instagram“ anzulegen, damit sie auch im Internet ihr Anliegen teilen.

Mülleimer ein Thema für Bad Belziger Stadtverordnete?

Wann die Schüler zu einer neuen Aufräum- und Mülltrennaktion aufrufen, ist offen. Vor der Corona-Pandemie waren sie sich einig, ihr Anliegen in der Bad Belziger Stadtverordnetensammlung einzubringen. „Ich kann mir vorstellen, dass das Eindruck macht, wenn sie es dort vorstellen und ins Gespräch bringen“, sagt Mirna Richel.

Dabei sollte es der Schülergruppe nicht schwer fallen, zu zeigen, warum Mülleimer mit Plastik-, Papier- und organischem Fach in Bad Belzig sinnvoll sein können. Ein Spaziergang durch den Klinkengrund in der Frühlingssonne verdeutlicht, dass noch nicht jeder Bewohner der Stadt weiß, welcher Müll in welche Tonne gehört.

Drei, vier Mal im Jahr lädt der Stadtteiltreff "Klinke 1" zum Arbeitseinsatz und gemeinsamen Aufräumen im Klinkengrund ein. Dabei beteiligten sich bisher vor allem Senioren. "Es wäre toll, wenn sich die Schüler des Fläming-Gymnasiums sich beispielsweise künftig auch daran beteiligen. Sowieso können sie sich bei künftigen Vorhaben gerne an mich wenden", sagt Quartiersmanagerin Lydia Näther Quelle: Lydia Näther

Von Fabian Lamster