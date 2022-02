Bad Belzig

Die Sekundarstufe I hat ihn schon, die gymnasialen Oberstufen setzen ihn ab dem kommenden Schuljahr um. Der neue Rahmenlehrplan wird ab August schrittweise in Berlin und Brandenburg eingeführt. Was die Fächer betrifft, gelten dann neue fachliche Vorgaben für den Unterricht in Biologie, Chemie und Physik.

Ab 2025 wird das Papier zur Grundlage für das einheitliche Abitur der Bundesländer. Im vergangenen Jahr hatten Lehrkräfte, Eltern, Schüler sowie Verbände die Gelegenheit, sich zum Entwurf zu äußern.

Der frühe Blick über den Tellerrand

Neu ist die Festschreibung der fachübergreifenden Kompetenzen Interkulturelle Bildung und Erziehung. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, „kulturelle Prägungen wahrzunehmen offen mit Fremdheitserfahrungen umzugehen und diese im Perspektivwechsel kritisch zu reflektieren“, heißt es in Teil B des Rahmenlehrplans. Es gelte, auch in „kultursensiblen Situationen“ angemessen zu agieren.

Auch das Thema Nachhaltigkeit steht künftig im Papier. Wie können natürliche Lebensgrundlagen gesichert und künftigen Generationen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden? Die Abiturienten sollen mit den planetaren Belastbarkeitsgrenzen und der Relevanz von Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen vertraut gemacht werden.

Diese im Jahr 2022 alles andere als neuen Kompetenzen in den Unterricht einzubinden wird im kommenden Schuljahr zunächst Aufgabe der Oberstufenzentren und Gesamtschulen mit dem 13-jährigen Abitur sein. Die Gymnasien haben für die Implementierung des neuen Rahmenlehrplans noch Zeit, da dieser erst ab dem Schuljahr 2023/2024 für die gymnasialen elften Jahrgangsstufen gelten wird.

Viele Vorgaben werden in Bad Belzig bereits umgesetzt

Viel Zeit also, in der man zudem das Rad nicht gänzlich neu erfinden muss, findet Kathrin Wiencek vom Fläming-Gymnasium in Bad Belzig. „Die Vorgaben zur Interkulturellen Bildung und Nachhaltigkeit fassen vieles Worte, was wir hier im Grunde schon die ganze Zeit machen“, sagt sie der MAZ. „Um diese Themen kommt man heute doch gar nicht mehr umhin.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der neue Rahmenlehrplan schreibe diesbezüglich Dinge fest, die an vielen Schulen längst praktiziert würden. „Sie finden in fast jedem Fach Inhalte der interkulturellen Bildung“, so die Pädagogin. Und nicht nur in Politik und Erdkunde, auch in Biologie und Physik würden für kritisches Denken bedeutsame Zusammenhänge vermittelt und die Grundlagen für eigenständiges Denken geschult.

Auch und gerade in Bezug auf Fragen der Nachhaltigkeit. „Wir können den jungen Leuten nichts beibringen, was an ihrer Lebenswelt vorbeigeht“, so Wiencek. „Und letztlich ist gerade das die Quintessenz und das Vorrecht der Jugend: die Gesellschaft ein kleines bisschen besser zu machen.“

Von Moritz Jacobi