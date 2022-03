Bad Belzig

Die Stadtverwaltung von Bad Belzig und die insolvente Stadtwerke Bad Belzig GmbH (SWBB) sollen Stadtverordneten den Zugang zu Unterlagen des kommunalen Unternehmens gewähren. Dazu gehören auch die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen. Das fordern die Mitglieder des Sonderausschusses der Stadtverordnetenversammlung zur Aufklärung des Stadtwerkeskandals.

Der Sonderausschuss der Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig zur Aufklärung des Stadtwerkeskandals tagt in der Albert-Baur-Halle. Quelle: Hermann M. Schröder

„Ohne Unterlagen können wir unsere Arbeit nicht machen, wir brauchen auf alle Fälle alle Protokolle der vergangenen zwei Jahre“, sagte die Stadtverordnete Ursula Schwill (Bündnisgrüne).

„Wir brauchen auch die Prüfberichte der vergangenen Jahre und Unterlagen über die Geschäfte der Stadtwerke“, erklärte sie in der konstituierenden Sitzung des Ausschusses am Montagabend in der Albert-Baur-Halle. „Es sind ja spezielle Geschäfte gemacht worden, wir müssen uns mal die Geschäftsgrundlagen dafür ansehen“, so Schwill.

Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bad Belzig

Das sah auch Klaus Gleisenring von der Fraktion Wir vom Dorf/Gewerbeverein so. „Mich würde die Korrespondenz zwischen den städtischen Gesellschaften interessieren und die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen“, sagte der Stadtverordnete. „Daran kann man sehen, ob sich die Aufsichtsratsmitglieder nur angehört haben, was der Geschäftsführer sagte und nach Hause gefahren sind, oder ob sie aktiv mitgemacht haben“, erklärte er.

„Wir müssen herausfinden, wann was passiert ist, und wer wann mit wem gesprochen hat“, forderte Anne Baaske (SPD). „Ich frage mich, mit welcher Qualität ist denn die Anzeige erstattet worden“, sagte sie angesichts der Ankündigung der Staatsanwaltschaft Potsdam, kein Untersuchungsverfahren gegen den früheren SWBB-Geschäftsführer Hüseyin Evelek einzuleiten.

Anne Baaske (SPD) ist Stadtverordnete in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Der von der Stadtverordnetenversammlung kürzlich ins Leben gerufene Ausschuss tagte am Montagabend zum ersten Mal. Das Interesse der Bad Belziger an der Arbeit des neunköpfigen Gremiums ist jedoch offensichtlich gering. Lediglich drei Einwohner waren zu der öffentlichen Sitzung gekommen.

Einer der Gäste, Dirk Tscherner, wollte wissen, wie hoch der Schaden durch die Insolvenz ist. Auch das soll der Ausschuss nun aufklären. „Dazu gehören nicht nur die Gläubigerforderungen, sondern auch die Rechtsberatungskosten und die Agenturkosten“, stellte Anne Baaske klar.

Sonderausschuss in Bad Belzig möchte keine Schuldzuweisung vornehmen

Die Stadtverordnete Jana Stephan (CDU/BBB) sagte, man müsse jetzt herausfinden, warum Fehler passieren konnten und wie man diese in der Zukunft vermeiden könne. „Wir sollten aber nicht mit dem Finger auf Personen zeigen, derjenige sollte selber Stellung beziehen“, erklärte sie.

Der Ausschussvorsitzende Ingo Kampf (SPD) wies darauf hin, dass der Ausschuss keine Sonderrechte habe und niemanden vorladen dürfe. Allerdings sei es möglich, Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) als Gesellschafter einzuladen. „Den Gesellschafter können wir eine Menge fragen, er kann uns Einblick geben, wenn er das möchte“, sagte er. „Es muss auch Gesprächsnotizen geben.“

Nur drei Einwohner kamen zur ersten Sitzung des Sonderausschusses der Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig in die Albert-Baur-Halle. Quelle: Hermann M. Schröder

Gleichzeitig erklärte Ingo Kampf in Richtung von Vize-Bürgermeister Roland Ernicke, er werde sich an die Kommunalaufsicht wenden, wenn die Stadtverwaltung nicht zeitnah die geforderten Unterlagen zur Verfügung stelle. Ernicke hatte zuvor auf eine mögliche Überlastung der Verwaltung hingewiesen, wenn Mitarbeiter nun „wochenlange Recherchearbeit“ leisten müssten.

Ingo Kampf (SPD) droht der Verwaltung von Bad Belzig mit der Kommunalaufsicht

Ursula Schwill wies dieses Argument zurück. „Also entschuldigen Sie mal, Herr Ernicke, das muss doch schon lange vorliegen, das wurde doch bestimmt für die Anwälte auch schon einmal rausgesucht“, erklärte sie. „Wir haben da ein Heer von Anwälten, die müssen sich doch mit dieser Thematik schon befasst haben.“

Die Ausschussmitglieder sprachen sich auch dafür aus, die Geschäftsordnung für die Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen zu überarbeiten. Ehrenamtler seien mit solch hochkomplexen Aufgaben meistens schlicht überfordert, so die einhellige Meinung. Anne Baaske erklärte, es sei zudem wichtig, die Aufsichtsräte regelmäßig zu schulen.

Sonderausschuss in Bad Belzig möchte bis Juni Ergebnis haben

„Ich denke, es wäre gut, wenn dem Geschäftsführer im Aufsichtsrat jemand gegenüber sitzen würde, der das versteht, was ihm erzählt wird“, sagte auch Roland Ernicke.

Insgesamt fünf öffentliche Sitzungen des Ausschusses sind geplant. „Bis Juni wollen wir unsere Arbeit erledigt haben“, sagte der Vorsitzende Ingo Kampf.

Von Hermann M. Schröder