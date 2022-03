Bad Belzig

Die Welle der Hilfsbereitschaft mit den Menschen in der Ukraine ist enorm und reißt nicht ab. Auch in Bad Belzig wächst die Zahl der Aktionen. So haben sich die Teilnehmerinnen der offenen Töpferwerkstatt, die sich jeweils dienstags in den Awo-Räumen an der Brücker Landstraße treffen, dazu entschlossen, einen kleinen Töpfermarkt auf dem Hof der Burg Eisenhardt zu organisieren.

Regine Reif und Rani B. Knobel, die den kleinen Markt für den guten Zweck organisieren, erklären: „Keramische Unikate und dekorative Einzelstücke können gegen eine Spende dort erworben werden.“ Die eingenommenen Spenden gehen wiederum zu 100 Prozent an die Aktion „Deutschland hilft“, um den Menschen in der Ukraine beizustehen.

Der kleine Minimarkt der Hobbytöpferinnen findet am Sonntag, 20. März, von 11 bis 16 Uhr auf dem Hof der Burg Eisenhardt neben der Chocolaterie statt.

Von Bärbel Kraemer