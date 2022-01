Bad Belzig

Der Schuldenberg der inzwischen insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH nimmt offenbar immer gewaltigere Ausmaße an. Die Außenstände aus gescheiterten Börsenspekulationen des kommunalen Unternehmens sollen mittlerweile rund 22,5 Millionen Euro betragen. Das verlautete aus gut informierten Kreisen.

„Das ist ja kaum noch vorstellbar“, kommentierte ein Insider am Dienstag, 4. Januar, auf MAZ-Anfrage die neue Dimension dieser Summe. Sie übersteige alles bis dahin Befürchtete. Bis vor kurzem war von Verlusten von zehn bis 18 Millionen Euro die Rede gewesen.

Stadtwerke Bad Belzig haben nur sieben Millionen Euro Eigenkapital

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hat ein Eigenkapital von rund sieben Millionen Euro. Der Überschuss des Unternehmens betrug im Jahr 2020 exakt 565.087,24 Euro. Der von der Stadtverordnetenversammlung im Oktober vorigen Jahres festgestellte Jahresabschluss weist eine Bilanzsumme in Höhe von rund 15,8 Millionen Euro aus.

Ein Gaszähler der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: René Gaffron

Der im November gefeuerte Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, Hüseyin Evelek, soll den genannten Schaden von bis zu 22,5 Millionen Euro mit missglückten Warentermingeschäften an der Leipziger Energiebörse (EEX) verursacht haben. Der größte Gläubiger der Stadtwerke ist der Energiekonzern Vattenfall. Dieser würde mit den von Evelek abgeschlossenen Leerverkäufen einen riesigen Reibach machen. Theoretisch.

Das Unternehmen hatte gegenüber der MAZ die Geschäftsbeziehung bestätigt. Zu Art und Umfang der Transaktionen machte der Konzern jedoch keine Angaben.

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) wollte sich am Dienstag zu der jetzt im Raum stehenden Zahl nicht äußern. „Diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten“, teilte er auf Anfrage der MAZ mit.

Tobias Paul (CDU) ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Heike Schulze

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Tobias Paul (CDU), war nicht zu erreichen.

Derweil hat das Amtsgericht Potsdam den Berliner Rechtsanwalt Jürgen Spliedt als vorläufigen Sachwalter für die Bad Belziger Stadtwerke eingesetzt. „Das wurde am 30. Dezember erlassen“, sagte Gerichtssprecher Oliver Kramm.

Jürgen Spliedt ist vorläufiger Sachwalter der Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Jürgen Spliedt erklärte am Dienstag auf Anfrage, er erstelle jetzt ein Gutachten über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. „Der Geschäftsbetrieb wird erst einmal fortgeführt, die Versorgung ist gesichert“, sagte er in einem MAZ-Gespräch. „Die Kunden brauchen sich keine Gedanken zu machen.“

Der Jurist erklärte, aus seiner Sicht seien die Stadtwerke im Kern gesund. „Es ist keine Krankheit des Geschäftes auszumachen, das Problem sind die Spekulationen“, sagte er. Die Fehlspekulationen hätten zu der wirtschaftlichen Schieflage geführt. „Es sind Spekulationsverluste entstanden, keine betrieblichen Verluste“, erklärte er.

Jürgen Spliedt ist Rechtsanwalt in Berlin und vorläufiger Sachwalter der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Spliedt Rechtsanwälte

Auch die derzeit 22 Mitarbeiter der Stadtwerke müssten laut Jürgen Spliedt momentan nicht den Verlust ihrer Arbeitsplätze befürchten. „Eine Rettung des Unternehmens ist aus jetziger Sicht möglich“, sagte er. Allerdings werde sich das Verfahren vermutlich etwas hinziehen, so der Anwalt. „Das hängt davon ab, wie die Gespräche mit den Gläubigern verlaufen.“

Kein Strom mehr von Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hatte zum Jahresende die Stromlieferungen an ihre rund 1000 Kunden eingestellt. Diese werden jetzt, wenn gewünscht, von den Potsdamer Stadtwerken beliefert. Der Verkauf von Erdgas und Fernwärme sowie das Wasser- und Abwassergeschäft sollen weiter von der Mauerstraße 17 aus betrieben werden.

Unterdessen machten am Wochenanfang Gerüchte in Bad Belzig die Runde, wonach die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam (MBS) der Stadtwerke Bad Belzig GmbH die Konten gepfändet haben soll. Diese Mutmaßungen ließen sich nicht bekräftigen. „Wir können das nicht bestätigen“, erklärte MBS-Sprecher Robert Heiduck auf Anfrage der MAZ. „Wir machen aber auch generell keine Angaben zu unseren Kundenbeziehungen“, sagte er.

Stadtwerke Bad Belzig GmbH beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

Die kommissarischen Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, Thomas Tanneberg und Eckhard Schindelhauer, hatten kurz vor Weihnachten eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Die von ihnen beauftragte Anwaltskanzlei Voigt-Salus hatte den Antrag am 22. Dezember beim zuständigen Amtsgericht Potsdam eingereicht.

Die von Joachim Voigt-Salus gegründete Sozietät ist unter anderem auf Insolvenz- und Sanierungsrecht spezialisiert. Die in Berlin ansässige Kanzlei hat Niederlassungen in mehreren deutschen Städten, darunter Frankfurt am Main, Leipzig und Köln.

Amtsgericht Potsdam prüft Insolvenzreife der Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Unklar ist momentan noch, ob es überhaupt eine Insolvenz in Eigenverwaltung geben wird. Diese sieht, im Gegensatz zu einer geregelten Insolvenz, vor, dass der Schuldner weiter über sein Unternehmen verfügen kann und kein Insolvenzverwalter eingesetzt wird. Stattdessen wird der Geschäftsführung ein sogenannter Sachwalter an die Seite gestellt.

„Die Insolvenzreife wird jetzt geprüft“, erklärte Richter Oliver Kramm am Dienstag. Es könne theoretisch auch zu einer normalen Insolvenz kommen. Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH sei „zweifellos in einer schweren wirtschaftlichen Krise“, sagte er.

Doch der Umstand, dass ein vorläufiger Sachwalter eingesetzt wurde, deute schon darauf hin, dass es auf eine Insolvenz in Eigenverwaltung hinauslaufe.

Von Hermann M. Schröder