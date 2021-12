Die Kunden der Stadtwerke Bad Belzig GmbH müssen bald mehr Geld bezahlen. Der Chef des Aufsichtsrates kündigt deutliche Preiserhöhungen an. Übernehmen die Stadtwerke Potsdam die Stromkunden?

Ein Wechselstromzähler zeigt den aktuellen Zählerstand in Kilowattstunden in einem Haushalt an. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/DPA