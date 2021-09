Bad Belzig

Der Gesundheitstag im Bad Belziger Kurpark lädt am Samstag, 18. September, ab 10 Uhr wieder Interessierte – unabhängig von Alter und Fitnessstatus – mit Angeboten zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Das Programm reicht von fernöstlichem Bewegungstraining und Heilgymnastik über faszienwirksame Übungen und Yoga bis hin zu Wander- und Radtouren über kürzere und längere Strecken. Die längste und anspruchsvollste Runde mit dem Velo führt dabei über 60 Kilometer in Richtung Brandenburg.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für alle, die vor Ort bleiben, werden geleitete Aktivitäten wie Yoga-Walking, Faszienpilates, Ki Do In Bop-Heilgymnastik und Bewegungstraining, Qi Gong, Walking, Yoga und verschiedene Wanderungen angeboten. Details unter www.bad.belzig.de oder www.steintherme.de. Anmeldungen per E-Mail bis Freitag, 17. September, um 15 Uhr an: weiss@bad.belzig.com

Von MAZ