Bad Belzig: Streit im Übergangswohnheim eskaliert

Bad Belzig

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung im Übergangswohnheim in Kuhlowitz endete am Mittwochabend mit mehreren Verletzten. Gegen 18.30 Uhr bekamen sich zwei Bewohner so sehr in die Wolle, dass eine Faust flog. Dabei schlug ein 21-Jähriger seinem Kontrahenten ins Gesicht. Das ließ der 29-Jährige nicht unbeantwortet und revanchierte sich durch das Versprühen von Pfefferspray. Davon wurden auch zwei zuvor Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen. Die 19 und 20 Jahre alten Männer bekamen das Spray ins Gesicht.

Sie klagten wenig später über Augenreizungen. Der 29-Jährige erlitt bei dem Faustschlag gegen seine Lippe eine Platzwunde. Der hinzugerufene Rettungsdienst behandelte alle Männer vor Ort. Ins Krankenhaus gebracht werden musste laut Polizeimeldung vom Donnerstag niemand. Was der Auslöser der Zankerei war, ist unklar. Dazu machten die befragten Streithähne unterschiedliche Angaben. Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf.

Von Philip Rißling