Bad Belzig: Trollberg-Kids kommen als Filmhelden groß raus

Ein Spätsommerwochenende, Akrobatik in bunten Tutus, hüpfende Frösche und ganz viel Herzblut: Das Theaterprojekt des Familienzentrums im Trollberg Bad Belzig feierte am Donnerstag Premiere. An die Stelle einer öffentlichen Vorführung rückte ein filmisches Dokument, dass die Geschichte des Froschkönigs in einer ganz besonderen Fassung erzählt. So bleibt den jungen Filmhelden eine Erinnerung zum immer wieder anschauen.

Das große Fest mit Popcorn und allen Familienmitgliedern wurde es nicht. Dafür liegt bei allen Mitwirkenden nun das handgemachte Weihnachtsmärchen im Videoformat unter dem Christbaum. Was im Herbst 2019 seine zarten Anfänge fand ist nun im Dezember 2020 mit einigen Hindernissen zu einem 13-minütiges Dokument voller kindlicher Freude und Zirkustalent gereift.

Professionelle Unterstützung bei Bild und Ton

„Wir hatten wirklich viel Glück, dass an den drei Drehtagen so schönes Wetter war, dass die Kinder noch barfuß laufen konnten“, erinnert sich Corinna Reinbach, Leiterin des Familienzentrums. Freitags Generalprobe, Samstag und Sonntag wurde gedreht. Jede Szene vier bis fünf Mal eingefangen, dann ein Filmchen daraus basteln, zum Komponisten, Tonspur der Geschichtenerzählerin dazu und das Ganze in einen Guss bringen: Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

„Die Unterstützung von Thomas Ritthoff als Bad Belziger Musiker war wirklich toll“, lobt Reinbach das Engagement. Der Lehrer für Schlagzeug und Percussion hat dem Trollberg-Märchen einen eigenen Soundtrack komponiert. Film-, Schnitt- und Animationsexpertise steuerte Caué Reinbach aus Berlin bei, der das Filmchen am Ende optisch und akustisch zusammenbrachte.

Der Froschkönig geht online

Die jungen Akrobatik- und Schauspieltalente hatten bis Donnerstag nur eine wage Vermutung, wie das Ergebnis aussehen könnte. Begeisterung machte sich breit. Und Stolz. Koordination, Balance und Teamgeist spiegeln die natürliche Freude und Spiellust der Kinder wieder. Und davon sollen sich bis Weihnachten auch Neugierige Märchenfans auf der AWO-Webseite und die Nutzer des Flämingkanals überzeugen können. Dort soll der Film dann zur Verfügung gestellt werden.

Die Zirkuswelt ist den Kindern im Familienzentrum im Trollberg nicht fremd. Einige Jahre wird in der Begegnungsstätte eine offene Zirkuswerkstatt angeboten. Das 2020 daraus etablierte Theaterprojekt wurde mit finanzieller Unterstützung der Aktion Mensch und unter Trägerschaft des AWO-Bezirksverbands Potsdam gestartet. Und dann kam Corona und verordnete den Proben eine Zwangspause.

Im August stand fest: Wir machen einen Film! An die Stelle der Trauer um die verpasste Premiere beim Familienfest des Netzwerks Gesunde Kinder in Bad Belzig im Juni wich die Vorfreude auf eine spannendes Experiment als Filmhelden. „Es war richtig viel Arbeit, aber hat sich mehr als gelohnt“, so das Resümee. Und vor allem eine beachtliche Leistung der Kinder, die hier mit Spaß und Konzentration gleichermaßen bei der Sache waren.

„Wir alle sind glücklich den Kindern in diesen „Kind-ungerechten-Zeiten“ ein so schönes Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen zu können“, freut sich Reinbach. Na dann, Bühne frei für die neuen Bad Belziger Filmhelden vom Trollberg.

