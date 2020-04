Bad Belzig

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch Pflanzen vom Gelände eines Unternehmens in Bad Belzig gestohlen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen zwischen 19:15 Uhr am Dienstagabend und 8:30 Uhr am Mittwochmorgen Zutritt, nahmen mehrere Pflanzen und verließen das Firmengelände in der Brücker Landstraße unerkannt.

Die Polizei hat Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls erstattet.

Von MAZonline